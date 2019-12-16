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Курултая не будет? Бекназарова отправляют послом в Малайзию

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- Екатерина Улитина
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Завтра, 17 декабря, в комитете по международным делам, обороне и безопасности обсудят кандидатов на должность Чрезвычайных и полномочных послов в Малайзию и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, МИД выдвинул экс-генерального прокурора Азимбека Бекназарова на пост посла Кыргызстана в Малайзии.

О кандидате, который возглавит дипломатическую миссию в ОАЭ, пока не сообщается.

Отметим, Бекназаров обещал провести курултай с требованием провести конституционную реформу. Недавно, стало известно, что Азимбек Бекназаров решил перенести всенародное собрание на более поздний срок.


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URL: https://www.vb.kg/384105
Теги:
Азимбек Бекназаров, Малайзия, посольство, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, посол, МИД
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