Курултая не будет? Бекназарова отправляют послом в Малайзию

Завтра, 17 декабря, в комитете по международным делам, обороне и безопасности обсудят кандидатов на должность Чрезвычайных и полномочных послов в Малайзию и Объединенные Арабские Эмираты.

По данным пресс-службы Жогорку Кенеша, МИД выдвинул экс-генерального прокурора Азимбека Бекназарова на пост посла Кыргызстана в Малайзии.

О кандидате, который возглавит дипломатическую миссию в ОАЭ, пока не сообщается.

Отметим, Бекназаров обещал провести курултай с требованием провести конституционную реформу. Недавно, стало известно, что Азимбек Бекназаров решил перенести всенародное собрание на более поздний срок.