Путин поблагодарил кыргызстанца космонавта Шарипова за выдающийся героизм

На днях Герой Кыргызской Республики и Герой Российской Федерации кыргызстанец по рождению летчик-космонавт Салижан Шарипов был в числе тех, кого президент России Владимир Путин пригласил на торжественный прием в честь Дня Героев Отечества и благодарил за выдающееся личное мужество.

Прием проходил в красивейшем парадном Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Были приглашены более 350 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм. Среди гостей приема – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и кавалеры ордена Святого Георгия.

Накануне приема Владимир Путин специальной телеграммой поздравил полковника Военно-космических сил России Салижана Шарипова, который живет и работает в подмосковном Звездном городке, с 55-летием со дня рождения: "Примите поздравления с 55-летием. Вы посвятили свою жизнь важному и ответственному делу, требующему серьезных глубоких знаний, собранности и мужества. Эти высокие качества помогали Вам успешно выполнять поставленные задачи – и на орбите, и в легендарном центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Ваша многолетняя профессиональная деятельность – значимый вклад в развитие ракетно-космической отрасли страны, в укрепление международного сотрудничества".

Об этом же шла речь, когда нынешним летом президент Сооронбай Жээнбеков и руководитель аппарата главы государства Досалы Эсеналиев приняли летчика–космонавта Шарипова на 7-м этаже "Белого дома". Глава государства тепло поприветствовал Салижана Шарипова, прибывшего в Кыргызстан навестить свою малую родину Узген и столицу Бишкек.

Президент отметил, что в Кыргызстане всегда готовы с радостью встречать своего знаменитого соотечественника, покорившего космос.

Летчик–космонавт Салижан Шарипов выразил благодарность за теплый прием и выразил готовность продолжать оказывать всяческое содействие всестороннему развитию Кыргызстана.

Личное дело. На малой родине летчика–космонавта в Узгене, где он появился на свет 24 августа 1964–го, рассказывают, что его семья всегда была глубоко интернациональной. И не только потому, что среди шариповских предков, как рассказала корреспонденту "Вечернего Бишкека" сестра космоплавателя экс–замглавы Узгенской райгосадминистрации, заслуженный врач КР Матлюба Шарипова, были и узбеки, и кыргызы, и таджики, а в нынешней родне есть и русские.

Салижан еще школьником пообещал самым близким друзьям: "Стану космонавтом!". Кое–кто ему не поверил: "В отряде космонавтов в основном только русские и украинцы!". Юный интернационалист давал отпор таким "неправильным разговорам". Своей судьбой доказал, кто был прав. Окончил военное летное училище, стал летчиком–истребителем.

Одним из мест его службы был Токмак, где Салижан увидел мистическое благословение на космические подвиги: первое время до переезда в военный городок снимал квартиру у русской бабульки на токмакской улице Гагарина.

Шариповская любимая статистика: из 100 лучших летчиков один становится истребителем, из 100 лучших летчиков–истребителей один становится космонавтом. Шарипов оказался суперлучшим. Ему доверили должность заместителя командира отряда российских космонавтов, а одно время он исполнял и обязанности командира Звездного отряда.

В отличие от некоторых узгенских близких родственников русский язык у Шарипова безукоризненный. Никто его не понукал, по своей инициативе он овладел еще и английским на высоком уровне. Этот уровень ему здорово помог.

Летом 1997 года россияне командировали его в США для подготовки к полету на американском корабле многоразового использования системы Space Shuttle. С 23 по 31 января 1998 года совершил полет на корабле Endeavour продолжительностью 8 дней 19 часов 46 минут 54 секунды. В ходе полета была успешная стыковка с российским орбитальным комплексом "Мир". Во втором шариповском звездоплавании счет шел уже на месяцы.

А на борту "Союза ТМА–5" и Международной космической станции он летал с 14 октября 2004–го по 25 апреля 2005–го. Была там серия неисправностей, была катастрофическая нехватка продуктов.

В режиме реального времени Шарипов с борта МКС рассказывал по телефону "Вечернему Бишкеку", что в отдельные дни ему с американским астронавтом Лероем Чиао приходилось вдесятеро сокращать необходимый рацион. Но они справились. И с серьезными отказами систем жизнеобеспечения МКС тоже. Все человечество в лице Шарипова и Чиао победило тогда негостеприимный космос!

Как дал понять Шарипов корреспонденту "ВБ" в недавней беседе, в последующие годы он самое активное участие принимал и принимает в подготовке новых космонавтов и астронавтов. И для будущих полетов к Луне и Марсу тоже.