Депутатом быть легко: Можно даже наезжать на министров

Мы уже привыкли к тому, что Жогорку Кенеш - это место не только для принятия законов и вдумчивых обсуждений, но и для скандалов, и публичных разбирательств.

Например, во время заседания комитета по экономике и фискальной политике между депутатом Аалы Карашевым и министром экономики Санжаром Муканбетовым произошла словесная перепалка.

Все начиналось тихо и спокойно. Рассматривали вопрос о маркировке некоторых видов товаров для выхода на рынок ЕАЭС.

Министр рассказал, что прошли переговоры с партнерами по ЕАЭС о переносе сроков.

А депутат напомнил, что пилотный режим маркировки должен был начаться еще 1,5 года назад, но из–за постоянных проволочек Кыргызстан не смог своевременно вывести свои товары на рынок.

И тут между депутатом, который решил показать "хто тут главный", и министром состоялся диалог, который был настолько освежающим в этом скучном мире, что придется привести его полностью.

Муканбетов: - Наши представители ведут полноценную работу. Во–первых, мы переносим эти работы вперед, во–вторых, что касается маркировки...

Карашев: - Вы перенос называете достижением?

Муканбетов: - Ну, вы дослушайте меня сначала.

Карашев: - Вы не говорите мне "дослушайте", говорите это своим подчиненным.

Муканбетов: - Я же говорю, а вы меня перебиваете.

Карашев: - Так перенос вы считаете достижением?

Муканбетов: - Вы же не даете мне договорить, вы все время меня перебиваете, я не могу свою мысль до конца изложить.

Карашев: - Санжар Турдукожоевич, сбавьте тон. Как вы себя ведете? Вы не были таким. Вы были воспитанным джигитом. Может, вам пора отдохнуть? Возьмите отпуск на две недели, успокойте свои нервы. Или, став министром, вы зазнались?

В общем, из этого разговора все поняли, что министром быть тяжело: ведь орать можно только на подчиненных. А депутатом легко: можно наезжать на всех подряд, даже на министров. Вот только раз в пять лет полебезить перед народом, чтобы избирали.