Чиновников мэрии могут уволить, в том числе за ситуацию на Ошском рынке

На традиционной планерке мэра Азиза Суракматова с руководителями структурных подразделений и городских служб заслушали отчет за 10 месяцев центрального аппарата мэрии и Первомайского акимиата. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Руководитель аппарата Балбак Түлөбаев отчитался по эффективности работы руководителей и сотрудников городских служб и структурных подразделений мэрии.

По ее результатам, он внес предложения об дисциплинарной ответственности в отношении вице-мэров столицы за несвоевременное выполнение поручений главы муниципалитета, об увольнении и рассмотрении занимаемой должности ряда сотрудников, среди них, ответственные за аварию теплотрассы в школе №3, детском саду №117, по нерешенной ситуации на Ошском рынке и другим острым вопросам.

Градоначальник добавил, что абсолютно все сотрудники муниципалитета должны ближе работать с горожанами, проводить как можно больше личных встреч, отвечать на запросы в социальных сетях, СМИ.

Глава мэрии остался крайне недовольным темпом цифровизации городских служб. Суракматов отметил, что низкая эффективность – это отсутствие цифровизации услуг и плохой менеджмент руководителей.

Мэр сделал всем пока устное замечание, более строгие меры будут применены по решению дисциплинарной комиссии и итогов за 12 месяцев.