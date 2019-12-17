Юрий Лужков нашел в Москве место для Манаса

Накануне, 12 декабря, в Москве, на Новодевичьем кладбище, похоронили знаменитого Юрия Лужкова.

Он стал вторым мэром Москвы после Гавриила Попова и руководил ею 18 лет, с 1992 по 2010 год. Но на своем посту занимался не только делами Белокаменной. Входя в первый эшелон российских политиков, уделял много внимания и проблемам соотечественников в ближнем зарубежье, развитию международных связей Москвы, в том числе и с новыми независимыми государствами. Не стал исключением и наш Кыргызстан.

Благодаря личному содействию столичного градоначальника, но, правда, уже без него на этом посту, в 2012 году в Москве открыли памятник Манасу. Место для монумента в парке Дружбы народов также подобрал Лужков, заявив: "Здесь есть простор, сюда могут приходить люди, которые желают пообщаться с героем эпоса "Манас".

Автору этих строк в середине 2000–х довелось побывать с высокопоставленной делегацией из КР в столице РФ. Одним из главных пунктов программы значилась встреча с московским мэром. И он пришел на нее с большой командой своих сотрудников, специалистов различного профиля. Живо интересовался возможностями налаживания взаимовыгодного партнерства в тех или иных сферах - аграрной, промышленной, туристической, предлагал наладить поставки из КР сельскохозяйственной и иной продукции, включая, конечно, так культивировавшийся им мед.

Переговоры с кыргызстанцами вел со знанием дела, поскольку бывал в нашей республике и, как опытный хозяйственник, видел ее торгово–экономические ресурсы. Тогда были достигнуты многие перспективные для нас договоренности. То, что они не воплотились в жизнь, - вопрос, наверное, все же не к Лужкову и его команде.

Зато успешно реализовывались многие другие проекты, инициированные и патронируемые властями Белокаменной. Для кыргызстанцев стали выделяться ежегодные квоты на бесплатное лечение в клиниках Москвы, обучение в ее вузах, возродилась практика культурного взаимообмена. Программа "Московский аттестат" открыла перед выпускниками отечественных школ беспрепятственную дорогу в российские университеты. Активизировалась московско–кыргызская межправительственная комиссия. На ВДНХ при участии наших бизнесменов отреставрировали павильон "Кыргызстан".

Именно на лужковскую бытность пришелся бурный рост трудовой миграции из Кыргызстана в Москву, отлаживались ее механизмы.

Много чего другого, что помогло после развала СССР и дальнейшего лихолетья сохранить и укрепить кыргызско–московскую дружбу, произошло в те годы. Конечно, какие–то инициативы в этом плане принадлежали не самому Лужкову. Но без его одобрения ни одна из них не воплотилась бы в жизнь.

И за все это - искренняя благодарность Юрию Михайловичу!