Очередной конфликт на кыргызско-таджикской границе удалось предотвратить

Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы Кыргызской Республики сообщает, что обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы, где 16 декабря произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана, стабильная.

По итогам встречи пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием полномочного представителя правительства Кыргызской Республики в Баткенской области и заместителя губернатора Согдийской области Республики Таджикистан было принято решение о прекращении работ на неописанных участках государственной границы до определения линии госграницы межправительственной комиссией по делимитации и демаркации границы.

Стороны провели разъяснительные работы с населением приграничных районов и люди разошлись.

В настоящее время скопления людей с той и другой стороны не зафиксированы.

Ранее пресс-служба ГПС КР информировала, что 16 декабря на кыргызско-таджикском участке государственной границы произошла словесная перепалка между гражданами Кыргызстана и Таджикистана.

В районе с. Кок-Таш Баткенского района Баткенской области на неописанном участке государственной границы граждане Республики Таджикистан начали устанавливать забор вдоль магазина вблизи условной линии границы.

Около 30-40 граждан Кыргызстана собрались возле магазина и выразили недовольство проведением работ. Завязалась словесная перепалка между гражданами двух государств.

На место конфликта прибыл пограничный наряд Кыргызской Республики, потребовавший от граждан Таджикистана прекратить работы на неописанном участке государственной границы. Однако те отказались выполнить требования пограничников.

Была проведена встреча пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана с участием полномочного представителя правительства КР в Баткенской области Кыргызстана и заместителя губернатора Согдийской области Таджикистана, на которой кыргызская сторона потребовала прекратить любые работы на неописанных участках государственной границы до определения линии госграницы межправительственной комиссией по делимитации и демаркации границы.