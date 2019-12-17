Премьер-министр встретился с послом Японии

Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии в Кыргызской Республике Сигэки Маэда. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

В ходе встречи глава правительства отметил, что отношения между двумя странами в политической, торгово-экономической и культурной сферах динамично развиваются.

Абылгазиев также отметил успешную реализацию на протяжении 10 лет проекта "Одно село – один продукт" и призвал к реализации данного проекта во всех областях страны.

В рамках беседы премьер-министр отметил важность развития сотрудничества с Японией в сфере гидроэнергетики, необходимость внедрения новых технологий, соответствующих экологическим нормам и привлечения в республику инвесторов и крупных японских компаний.

Посол Сигэки Маэда в свою очередь заявил, что приложит все усилия для дальнейшего укрепления отношений между двумя государствами и развития новых направлений сотрудничества.

Посол положительно оценил усилия государственных органов по цифровизации, и выразил мнение, что у республики широкие возможности в сфере IT-технологий. Вместе с тем, Посол выразил готовность к оказанию поддержки в вопросе организации подготовки и обучения специалистов в указанной сфере.

В завершении встречи премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев наградил Почетной грамотой правительства Кыргызской Республики главного советника проекта агентства JICA "Одно село – один продукт" Акихиса Харагучи за успешную реализацию проекта в Иссык-Кульской области и за предпринимаемые усилия по развитию проекта в других областях страны, продвижению отечественной продукции на местных и зарубежных рынках.