За новогодними подарками - в MegaStore!

В канун Нового года абсолютно всех объединяет одна общая традиция - покупка подарков самым близким и родным людям.

Чтобы выбор презента не стал головной болью, а оказался приятным делом, посетите MegaStore, где вы легко и быстро найдете то, что обязательно порадует родных в праздничный день.

Смартфон – отличное и беспроигрышное решение для подарка. В офисах продаж MegaStore каждый посетитель сможет приобрести новый современный телефонный аппарат мировых брендов Xiaomi, LG, Huawei, Samsung, Apple, Honor по самым привлекательным ценам. Наряду с этими смартфонами также представлены и бюджетные аппараты по стоимости, не превышающие 700 сомов. Стильные аксессуары – также отличный вариант. Беспроводные наушники, карманные аккумуляторы, Bluetooth-колонки, умные часы и многое другое - широкий выбор полезных аксессуаров поможет выбрать нужный подарок. Красивые номера MegaCom - подберите в подарок своим близким уникальный номер с любимыми или счастливыми числами, по дате рождения или просто красивую комбинацию, которая подчеркнет статус человека. В преддверии Нового года во всех MegaStore действуют праздничные акции, в рамках которых можно приобрести номера категорий "Золото" и "Платина 7 500" с 50% скидкой! Выгодное и комфортное общение – такой презент точно будет оценен по достоинству. Подключите тариф и дополните его всеми необходимыми опциями с учетом личных предпочтений того, кому адресован подарок, и он сможет пользоваться всеми услугами связи без ограничений. Специалисты MegaStore с радостью помогут выбрать то, что действительно нужно вам.

В MegaStore приобрести любой понравившийся смартфон можно в рассрочку или кредит, для оформления которых нужны всего два документа: паспорт и справка о заработной плате за последние шесть месяцев или копия патента за последние три месяца.

Рассрочка выдается на 3 или 6 месяцев, процентная ставка – 0%, первоначальный взнос не требуется, без переплат при последующих выплатах. Кредитование выдается на срок от 3 до 18 месяцев.

Приходите в MegaStore и совершайте приятные и выгодные покупки! Подробная информация, адреса и график работы офисов на официальном сайте ms.kg.