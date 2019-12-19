Государственные мужи лет десять, если не больше, трубят о необходимости создания сельхозкооперативов. Во время своих спичей с самых высоких трибун они горячо доказывают, что в этих крестьянских союзах производительность труда намного выше, чем у фермеров, а себестоимость продукции, напротив, ниже. Но в Кыргызстане, согласно официальным данным, всего 300 кооперативов, и еще нужно посмотреть, сколько из них действующих. Есть подозрение, что половина крестьянских объединений уже давно расформировалось, а о создании новых вообще ничего не слышно.

Почему слова чиновников о сельхозкооперативах расходятся с делами, а важное государственное дело фактически остановлено? Корреспондент "ВБ" попытался выяснить этот вопрос, побывав в сельхозкооперативе "Ветка" Аламудунского района.

Кооператив "Ветка" - это бывший колхоз имени Ленина. В советское время он гремел на всю страну. Когда в республику приезжали высокие партийные начальники из Москвы, их обязательно везли в колхоз имени Ленина. Там было на что посмотреть! С одного гектара в этом хозяйстве собирали по 50 - 55 центнеров зерна, ленинские буренки давали в год по 7 тысяч литров молока. В колхозе была налажена селекционная работа, все поля эффективно орошались. Да и сами колхозники жили припеваючи. Какой у них был доход, сейчас сказать затруднительно, но то, что родное хозяйство поставляло своим трудягам почти что бесплатно корма для домашней живности, известный факт.

Наверное, поэтому не все крестьяне колхоза имени Ленина после печально знаменитой реформы б. президента Акаева - б. главы Минсельхоза Талгарбекова по уничтожению коллективных хозяйств согласились стать единоличниками. Правда, жители сел Кайырма и Мыкан, чьи земли принадлежали колхозу, изъявили желание уйти в фермеры, но их никто и не собирался удерживать. Хотите в единоличники податься - ради бога. Кое–какую технику желаете с собой прихватить - нет проблем.

В итоге после всех этих трансформаций в 1993 году вместо колхоза имени Ленина был создан кооператив "Ветка". Владения нового сельхозобъединения существенно сократились. Так, если у колхоза было 8 тысяч гектаров пашни, то у "Ветки" осталось всего 2 с половиной тысячи га. Поредел, естественно, машинно–тракторный парк. Некоторые новоявленные хозяйчики прихватили с собой и высокоудойных коров.

Но тем не менее дела в кооперативе все равно шли в гору. Ведь в нем осталось немало башковитых и рукастых работяг. Эти люди понимали, что фермеры–единоличники нахлебаются проблем и потом все равно вернутся к ним. Так оно в принципе и вышло. Некоторые жители Кайырмы и Мыкана возвратили свои наделы в кооператив, другие стали так называемыми пайщиками. То есть кооператив обрабатывает их поля, снимает урожаи и какой–то процент от прибыли осенью отдает хозяевам этих земельных лоскутков.

Ради объективности следует признать, что многие в Кайырме и Мыкане сразу же продали свою землю и уехали в города, другие продолжают пыхтеть в одиночку, собирая смешные урожаи. Перед поездкой в "Ветку" специально узнавал в Аламудунской райадминистрации, сколько в этих двух селах успешных фермеров. Ответ получил удивительный: "Примерно 80–100 человек". Н–да... Вот вам и ответ, как сработала земельно–аграрная реформа Акаева - Талгарбекова.

Одним из первых руководителей "Ветки" стал известный в то время аграрный деятель нашей республики Борис Абрамович Орел. Производственные достижения бывшего колхоза имени Ленина кооператив при нем не превзошел, но и хуже работать не стал. Надои молока остались прежними - по 6–7 тысяч литров. С гектара кооператоры собирали по 30 центнеров зерна. Правда, год на год не приходился. Погода вносила коррективы в производственные достижения "Ветки", но люди на свою судьбу не жаловались. Не шиковали, но жили достойно.

Шесть лет назад Борис Абрамович Орел уехал на свою историческую родину, и его место занял бывший заведующий местной фермой Сейит Бакирович Мустаков.

Журналиста "ВБ" он встретил без особой радости.

- Не очень удачный вышел год, - хмуро произнес Мустаков, - летом долго дождей не было. В среднем собрали всего лишь по 21 центнеру зерна с гектара. На поливных землях урожай, конечно, получился хороший: по 25–26 центнеров. Но все равно хвастаться особо нечем.

В хозяйстве сейчас 7 комбайнов, 30 тракторов, 20 установок для механического полива пашни. Есть также свои насосы для орошения труднодоступных земель.

Надои, правда, снизились. Но Мустаков называет это временными трудностями. - Разберемся, - уверенно говорит он, - народ на ферме толковый, обязательно выправим ситуацию.

А дальше разговор с руководителем "Ветки" перекинулся на другую тему: почему в кооперативах работать выгодно, а в фермерском хозяйстве затруднительно. "Жизнь показала, - сказал Мустаков, - люди у нас чувствуют себя более защищенными, уверенно смотрят в завтрашний день. Вот у нас крестьяне, кроме основного заработка, получают по льготным ценам корм для скота. Для сельчан это большой плюс. Легче в кооперативах приобретать технику, качественные семена, заготавливать корма".

- Но это все в идеале, - признался директор кооператива, - суровая действительность ставит и нам, и кооператорам такие подножки, что только держись.

А далее Мустаков рассказал более подробно об этой самой суровой действительности. К примеру, себестоимость одного литра молока в "Ветке" доходит до 17 сомов за литр, а перерабатывающие комбинаты приобретают это сырье по 11 сомов. И с производственниками вести переговоры об изменении ценовой политики бесполезно. Они монополисты, диктуют свои, выгодные только им условия. Как же выкручиваются кооператоры? Да просто. За счет других, более прибыльных отраслей.

Подорожало электричество. Если раньше сельчане платили за киловатт–час 1,5 сома, то сейчас на сом больше. Мустаков десятки раз обращался к районным энергетикам с просьбой снизить расценки хотя бы на период поливов, но те ни в какую. Блюдут только свои интересы. А производство сельхозпродукции, выходит, личное дело самих крестьян?

Такая же картина выходит и с приобретением ГСМ. Не только руководитель "Ветки", но и другие аграрники просят правительство установить льготы на солярку хотя бы в период уборки, но власти их словно не слышат.

Нужно ограничивать импорт пшеницы. В Казахстане ее выращивание крестьянам обходится дешевле. Государство щедро дотирует все их затраты. Кыргызстанским сельхозпроизводителям о такой поддержке приходится только мечтать.

- Конечно, при таких условиях, - грустно говорит Мустаков, - мы будем проигрывать конкурентную борьбу. Если дело и дальше так пойдет, скоро пшеницу выращивать будет некому.

Необходимо поменять и кредитную политику. Сейчас кооператоры могут получить кредиты под 6 процентов сроком на пять лет. Но это, считает Мустаков, очень короткий срок. Нужно хотя бы на семь лет.

В "Ветке" выращивается и высокопроизводительный скот. Но цена на него упала. Опять сельхозпроизводители в минусе. С рынком, конечно, не поспоришь, но ведь государству можно поддержать тех аграриев, которые выращивают высокоудойных коров.

- Не поверите, - сказал далее Мустаков, - но сейчас в стране нет учебных заведений, в которых бы молодых людей учили на трактористов. Поэтому готовим их сами. Но это разве решение вопроса?

Но тем не менее в "Ветке" ищут способы удержаться на плаву. Так, при поддержке акима Аламудунского района Марса Саккараева в кооперативе начнет в скором времени реализовываться государственно–частная программа по развитию овцеводства. В "Ветку" привезут 200 высокопородных овцематок, баранов–производителей. Осенью кооператоры отдадут полученный приплод, а взрослые овцы останутся у них. Все прибыль!

Планирует Сейит Мустаков выращивать овощи под пленкой, развивать птицеводство и свиноводство. "Но для этого нужны деньги, которых сейчас остро не хватает", - говорит он.

...Уезжал из "Ветки" в полном смятении чувств. Думал, напишу материал о передовом хозяйстве, с которого можно брать пример, а на деле выходит, что и у него проблем хоть отбавляй. Теперь понятно, почему кооперативы не создаются в нашей стране. О них заботятся только на словах. В действительности - все по– другому. "Ветка" - с горчинкой конфетка.