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Палата представителей объявила импичмент Дональду Трампу

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- Екатерина Улитина
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Палата представителей конгресса США проголосовала за выражение импичменту президенту Доналду Трампу. Решение было принято большинством голосов.

Главе Соединенных Штатов вменяют статьи "превышение полномочий" и "воспрепятствование правосудию".

Процедуру импичмента начали демократы, обвинив Трампа в том, что он задерживал, одобренную Конгрессом, помощь Украине, требуя от Владимира Зеленского политической услуги в виде расследования против оппонента Трампа Джо Байдена.

Сам Трамп с обвинениями не согласен и заявил, что лишь просил у украинского лидера борьбы с коррупцией.

Результаты голосования разделились по партийному признаки. Практически все демократы проголосовали за импичмент, против высказались республиканцы. Таким образом поддержали импичмент 230 человек.

Как отмечает BBC после импичмента Дональд Трамп продолжит работать на посту президента. Его судьбу теперь решит Сенат, который рассмотрит выдвинутые обвинения. Если Сенат поддержит импичмент большинством голосов, то Трамп должен будет покинуть пост. Правда, шансов на такой исход немного, так как большинство сенаторов - представители республиканской партии, которая поддерживает действующего президента.


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URL: https://www.vb.kg/384177
Теги:
президент, США, Дональд Трамп
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