В Бишкеке обсуждают соблюдение госслужащими законодательства о декларовании

По инициативе Генеральной прокуратуры КР в Государственной резиденции "Ала-Арча" сегодня проходит Координационное совещание правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления КР по вопросам противодействия коррупции, с участием представителей Жогорку Кенеша, Аппарата Президента, секретариата Совета безопасности, Аппарата Правительства, Счетной палаты, правоохранительных органов, соответствующих министерств и ведомств, неправительственных организаций и средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

На повестку дня были вынесены вопросы о состоянии законности и эффективности использования объектов государственной собственности в Кыргызской Республике, а также о соблюдении государственными и муниципальными служащими законодательства о декларировании доходов.

Также, заслушаны итоги исполнения предыдущего решения Координационного совещания.