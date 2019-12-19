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В Бишкеке обсуждают соблюдение госслужащими законодательства о декларовании

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- Екатерина Улитина
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По инициативе Генеральной прокуратуры КР в Государственной резиденции "Ала-Арча" сегодня проходит Координационное совещание правоохранительных, фискальных и других государственных органов, органов местного самоуправления КР по вопросам противодействия коррупции, с участием представителей Жогорку Кенеша, Аппарата Президента, секретариата Совета безопасности, Аппарата Правительства, Счетной палаты, правоохранительных органов, соответствующих министерств и ведомств, неправительственных организаций и средств массовой информации. Об этом сообщает пресс-служба ГП КР.

На повестку дня были вынесены вопросы о состоянии законности и эффективности использования объектов государственной собственности в Кыргызской Республике, а также о соблюдении государственными и муниципальными служащими законодательства о декларировании доходов.

Также, заслушаны итоги исполнения предыдущего решения Координационного совещания.


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URL: https://www.vb.kg/384179
Теги:
Генеральная прокуратура, ГКНБ, МВД, декларация, Жогорку Кенеш
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