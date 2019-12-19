Генпрокуратура выявила нарушения в ФУГИ

В ходе проверок выявлен ряд нарушений требований действующего законодательства со стороны Фонда по управлению государственным имуществом при Правительстве КР (ФУГИ при ПКР), в том числе по инвентаризации и контролю за использованием государственного имущества и предоставлением его в аренду, по работе с конфискованным имуществом, распределением дивидендов от прибыли предприятий с государственной долей в уставном капитале, назначением руководителей государственных предприятий, и др. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратуры КР.

По данным ведомства, основными причинами выявленных нарушений являются: несоблюдение должностными лицами ФУГИ при ПКР и других государственных учреждений и организаций требований законодательства в сфере государственной собственности; отсутствие надлежащего контроля со стороны руководства Фонда и других государственных учреждений и организаций за соблюдением законодательства; наличие пробелов (коллизий) в законодательстве и несвоевременность внесения соответствующих изменений и дополнений в действующие нормативные правовые акты.

По итогам проверки в Правительство Кыргызской Республики внесено представление об устранении нарушений закона с постановкой вопроса о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности.