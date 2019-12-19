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Смог в Бишкеке. Депутат готов требовать отставки правительства

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- Екатерина Улитина
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Депутат Марлен Маматалиев потребует отставки правительства, если кабинет министров продолжит игнорировать проблему смога в Бишкеке. Об этом он заявил на заседании Жогорку Кенеша сегодня, 19 декабря.

- Я уже несколько раз поднимал проблему о катастрофической экологической ситуации в Бишкеке. Не только я говорю об этом: бьют тревогу эксперты и обычные граждане, но правительство не принимает никаких мер, чтобы решить проблему. Если игнорирование проблемы продолжится, я буду поднимать вопрос об отставке правительства, - заявил Маматалиев.

Он возмутился, что члены кабинета министров игнорируют готовые варианты решения экологической проблемы, которые им предлагал депутат и представители гражданского сектора. В частности депутат выступал с инициативой разработать совместно с банками кредитные линии для газофикации жилых районов и строительства станций для обслуживания электромобилей.

- Все эти предложения проигнорированы. Вместо того, чтобы заняться решением вопроса, вы валите вину за экологическую ситуацию на народ, заявляя, что их автомобили создают 80% смога. Я скажу, что 80% загрязнений создает ТЭЦ. До модернизации было примерно такое же количество автомобилей, но такого смога не было, - заявил Марлен Маматалиев.

Он отметил, что нужно тщательно изучить на каком топливе работает столичная ТЭЦ, и возможно ли снизить экологический вред.

Кроме того, он отметил, что правительство игнорирует и другие важные инициативы от депутатов, общественности и представителей бизнеса.


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URL: https://www.vb.kg/384182
Теги:
отставка, правительство, экология, Бишкек, Кыргызстан, Марлен Маматалиев
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