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ООН приняла резолюцию по борьбе с героизацией нацизма

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- Светлана Лаптева
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Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщают СМИ России.

Документ получил название "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

За резолюцию проголосовали 133 государства, против - два, воздержались - 52. Не поддержали резолюцию США и Украина.

Резолюция рекомендует странам принять надлежащие конкретные меры, "в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны".

Авторы документа решительно осуждают инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, и настоятельно призывают государства ликвидировать все формы расовой дискриминации всеми соответствующими средствами, в том числе, если этого требуют обстоятельства, законодательно.


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URL: https://www.vb.kg/384186
Теги:
ВОВ, Документ, ООН
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