В Домодедово за контрабанду задержали двух кыргызстанок

При досмотре багажа и ручной клади в московском аэропорту "Домодедово" у двух пассажирок, прибывших рейсом из Баку, обнаружены незадекларированные ювелирные изделия. Обе женщины оказались гражданками Кыргызстана, проинформировали в пресс-службе "Домодедово".

Они, как сообщается, проследовали через "зеленый" коридор, тем самым заявив об отсутствии у них товаров, подлежащих таможенному декларированию. В своих объяснениях заявили, что собирались лететь транзитом в Кыргызстан, где и планировали продать обнаруженные у них изделия.

По результатам проведенных таможенных экспертиз установлено, что пассажирки пытались пронести таким образом ювелирные изделия со вставками из драгоценных камней, рыночная стоимость которых на внутреннем

рынке РФ составила более 2,7 и 2,8 миллионов рублей.

"В действиях обеих гражданок Кыргызстана усматриваются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 226.1 УК РФ "(Контрабанда […] стратегически важных товаров и ресурсов"). Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей", - отметили в пресс-службе "Домодедово". И напомнили, что беспошлинно можно ввозить товары для личного пользования стоимостью до 10 000 евро, а в случае превышения необходимо заполнить декларацию.