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Кыргызстан укрепит связи с Челябинском и Екатеринбургом

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- Евгений Денисенко
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Перспективы развития сотрудничества в различных сферах между Кыргызстаном и Челябинском, Екатеринбургом обсуждены во время встреч генерального консула КР в Екатеринбурге Руслана Бийбосунова с руководителями этих регионов.

В Челябинске Бийбосунов принял участие в работе 4-го Уральского межрегионального энергетического форума, торжественном приёме от имени губернатора Челябинской области Алексея Текслера, организованного для глав иностранных дипломатических и консульских учреждений. Во время беседы Текслера и Бийбосунова шла речь о подготовке к перекрестному году Кыргызстана и России, о проведении в следующем году официальной встречи для обсуждения актуальных тем межрегионального сотрудничества.

С главой администрации Челябинска Натальей Котовой генконсул КР обсудил вопросы, связанные с пребыванием здесь граждан Кыргызстана. А с руководителями министерств экономического развития, сельского хозяйства, информационных технологий и связи Челябинской области – пути укрепления взаимодействия с Кыргызстаном по линии этих ведомств.

О подготовке к перекрестному году КР и РФ говорилось и во время встречи Руслана Бийбосунова с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Собеседники отметили важность планируемых на 2020 в Екатеринбурге 9-й кыргызско-российской межрегиональной конференции и 4-го заседания кыргызско-свердловской межправительственной комиссии по координации торгово-экономического, научно-технического и гуманитарного сотрудничества.

Евгений Куйвашев сообщил об активной подготовке правительства области к упомянутой конференции. И отметил высокий уровень сотрудничества в различных сферах между возглавляемым им российским регионом и Кыргызстаном. Предметом беседы стало и решение вопросов, связанных с пребыванием и работой кыргызстанцев в Свердловской области.


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URL: https://www.vb.kg/384194
Теги:
посольство, Россия, сотрудничество, Кыргызстан
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