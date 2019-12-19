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Райымбек Матраимов назвал условия отзыва исков к СМИ

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- Екатерина Улитина
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Экс-зампредседателя Государственной таможенной службы Райымбек Матраимов дал интервью газете "Азия Ньюс". В беседе с журналистом он рассказал о своих планах на будущее, об условиях отзыва исков к СМИ, а также о своем знакомстве с Хабибуллой Абдукадыром.

О работе в Турции

- После ухода с государственной службы, я потратил больше года на судебные разбирательства. Но в это время я не сидел сложа руки - начал заниматься бизнесом. В конце концов меня пригласили на должность вице-президента в турецкую корпорацию, с более чем вековой историей "Акдаглар". В любом случае, я продолжу помогать своим соотечественникам, - сказал Райымбек Матраимов.

Судя по интервью, в настоящее время бывший таможенник находится в Кыргызстане и посещает допросы в ГКНБ, куда его вызывают в качестве свидетеля. Он не стал рассказывать о содержании этих разговоров, ссылаясь на тайну следствия.

"Кампания против Матраимова"

Раймбек Матраимов, подчеркнул, что уважает законы Кыргызстана. Однако, считает, что информация, которую распространяет "Азаттык", в частности журналист Али Токтокунов выставляют его в негативном свете.

- Это спланированная акция по очернению моего имени. Есть силы, которые поставили своей целью дискредитировать меня, - уверен Матраимов.

В частности, комментируя расследование журналистов о выводе из Кыргызстана 700 млн долларов, он поделился мнением, что репортеры не обладали соответствующей компетенцией в области таможенного законодательства, возможно из-за этого "выводы были необоснованными, а факты искаженными".

Расследование было односторонним. Оно основано на рассказах одного человека - Айеркена Саймаити. Кем был этот человек? Он - международный мошенник. При этом меня хотят с ним как-то связать. Я считаю не нужно спешить с выводами, а провести тщательное расследование. В первую очередь я сам готов к этому, - сказал Матраимов.

Также он подчеркнул, что не имеет отношения ни к озвученной сумме 700 млн долларов, ни к Айеркену Саймаити.

Об увольнении Сапаром Исаковым

То что они пытаются цепляться ко мне из-за этих 700 млн долларов - это самая большая ложь!

Он объяснил, что Таможня не облагает налогами или иными сборами средства, которые проходят через границу в наличной или безналичной форме. Кроме того, он остановился на международных договорах Кыргызстана с другими государствами, утверждая на их основании, что у бизнесменов нет необходимости платить откаты таможенникам, тем более в озвученных масштабах, так как официальные взносы намного меньше.

- Почему так много времени молчали об этом? До 2019 года все было тихо, что без Саймаити не было информаторов, чтобы начать расследование? Почему клеветническая кампания началась именно перед выборами? - задается вопросами Райымбек Матраимов.

Бывший таможенник также не понимает, почему бывший премьер-министр Сапар Исаков, если знал о незаконной деятельности ничего не предпринял и "уволил по надуманной причине".

О Хабибулле Абдукадыре

Он также прокомментировал свое знакомства с Хабибуллой Абдукадыром. По данным "Азаттык" и "Клооп", Айеркен Саймаити помогал ему выводить деньги, перечисляя их на иностранные банковские счета.

- Я знаю его с 2007 года как бизнесмена международного уровня. Для развития Таможни полезно интересоваться развитием рынка, знать чем занимаются крупные компании и в каких странах расположены их офисы. Чтобы исполнить план по сбором нужно быть менеджером. Из всего объема товаров, которые идут из Китая в Узбекистан лишь около 10% проходят через Кыргызстан. Мне кажется, что страна должна создавать условия для бизнеса. А мы наоборот постоянно что-то копаем, подозреваем, создаем препятствия. Я знаю что он (Хабибулла Абдыкадыр) в Узбекистане вкладывает миллионы долларов в строительство. И государство от этого только выигрывает, - сказал Матраимов.

Об условиях отзыва исков к СМИ

Райымбек Матраимов ответил почему решил судиться со СМИ. По его словам всякому терпению и человечности приходит конец.

- Я не понимаю чего боятся СМИ. Если, как они говорят, фактов хватает для обвинений, пусть придут в суд и расскажут о них. В отношении меня и членов моей семьи не утихает информационная агрессия, поэтому я решил пойти в суд, - сказал Матраимов.

Он добавил, что его адвокаты готовы отозвать иск если издания опровергнут информацию, которую Райымбек Матраимов считает порочащей его честь, достоинство и деловую репутацию.

О планах в политике

Райымбек Матраимов заявил изданию, что сейчас политика не входит в его планы:

- На данный момент я не могу думать о политике, нет времени даже подумать о здоровье.


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URL: https://www.vb.kg/384195
Теги:
СМИ, суд, Кыргызстан, таможня, скандал, Райымбек Матраимов
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Комментарии
СОКе
19.12.2019, 17:28

Эй, Раим!

Дай ФАКты что ты не вор!!! Пусть твоя сестрёнка сходит на таможню и даст ФАКты!!!

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Жалоба модератору
Бек
19.12.2019, 18:31

Лучше бы из страны уехал вместе со своей роднёй

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Жалоба модератору
Бакыт
19.12.2019, 18:54

Бул кишиде бет деген жок экен

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Жалоба модератору
Аза
19.12.2019, 23:04

Настали времена когда быть вором и коррупционером модно и престижно. Судный день уже близко..

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Жалоба модератору
Шантаж и наглость
20.12.2019, 12:46

Он ещё и условия ставит. Дрожит вся страна. Рама угрожает, показывает свою власть.

«Что вы можете сделать? Ну- ка, кто смелый? А то отомщу!»

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Жалоба модератору
Конор
20.12.2019, 15:02

Атамбаев не мог не знать. Видимо, Атамбаев знал о коррупциина таможне, но ему было выгодно закрывать глаза на это. Какая выгода была от

этого? И в чем или в каких суммах эта выгода проявлялась? Таможня – это слишком

лакомый пирог, который кушает не местные кланы, а кушает именно верхушка Белого

дома. Еще до избрания Жээнбекова президентом в 2017 году, благодаря

покровительству Атамбаева Раим Матраимов стал и был Раимом-миллионом. И как

сказал сам таможенник Раим ака, он и Атамбаев были в отличных отношениях до

2017 года

0
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