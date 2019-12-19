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Китайская компания презентовала авиатехнику генштабу Вооруженных Сил КР

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- Светлана Лаптева
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В Генеральном штабе Вооруженных Сил Кыргызской Республики состоялась презентация китайской компании "CATIC", специализирующейся на выпуске авиационной продукции, а также импорте и экспорте различных технологий.

По сообщению управления информационного обеспечения, в ходе презентации, представители компании "CATIC" продемонстрировали виды авиационной техники, предназначенных как для военного, так и для гражданского персонала.

Участники рассмотрели и проанализировали состояние авиационной техники Вооруженных Сил Кыргызстана, заслушали предложения для модернизации и улучшения техники, базирующейся на вооружении КР.


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URL: https://www.vb.kg/384196
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