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Пенсионерам в Баткенской области задерживают пенсию?

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- Екатерина Улитина
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Больше недели не могу получить пенсию. В отделении Социального фонда сказали, что в Баткенскую область деньги еще не перечислили. Обычно пенсия приходит 10-го числа каждого месяца.

Народную новость прислала Тургунай Арзыбаева.

Ответ Соцфонда: По закону, Соцфонд должны выплатить пенсии до 10-го числа следующего месяца. Однако, чтобы люди пораньше получили деньги, мы перечисляем их 10-го числа текущего месяца. Таким образом все пенсионеры до конца месяца получают свои выплаты. То есть задержек по выплате пенсий по республике нет, так как пенсия за ноябрь полностью выплачена. Сейчас производятся выплаты за декабрь.

Что касается пенсионных выплат Тургунай Арзыбаева она получит пенсию за декабрь в течение одного-двух дней.


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URL: https://www.vb.kg/384206
Теги:
Баткенская область, пенсии, Кыргызстан
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