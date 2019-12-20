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Толстая кишка: научитесь содержать ее в чистоте

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- Нина Ничипорова
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Многие люди не знают этого, но считается, что 90% болезней и проблем с весом связаны с грязной толстой кишкой. Этот орган играет очень важную роль в нашем здоровье: он отвечает за удаление токсинов и отходов, которые в долгосрочной перспективе могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Люди, которые страдают от проблем с пищеварением, как правило, накапливают в толстой кишке большое количество пищевых отходов, они под воздействием тепла нашего тела подвергаются процессам брожения и гниения. Токсины, которые накапливаются в кишечнике в результате запора, попадают в печень через аорту и распространяются по всему организму через кровь, вызывая серьезные проблемы с кожей и другие хронические заболевания.

Толстая кишка является частью системы очистки организма и играет очень важную роль. Даже при хорошем пищеварении важно проводить регулярную очистку, которая позволяет устранить отходы, накопленные в кишечнике. В противном случае они могут попасть в кровь и вызвать различные заболевания.

Среди основных проблем, связанных с грязной кишкой: отек брюшной полости, проблемы с весом, перепады настроения, медленный кишечный транзит или запор, боль в спине или голове, отсутствие энергии, слабая иммунная система, отсутствие аппетита, неприятный запах изо рта или неприятный запах тела, диарея, пятна на коже, прыщи и угри, диабет, стресс, бессонница, беспокойство, различные виды рака, выпадение волос, варикозное расширение вен.

Современный образ жизни приводит, как следствие, к проблемам с пищеварением и неадекватной ликвидации отходов в дополнение к большему накоплению токсинов и веществ, вредных для организма.

Без здоровой диеты, физических упражнений и, вообще, без здорового образа жизни наша пищеварительная система испытывает трудности с устранением отходов, которые постепенно оседают в толстой кишке.

Результатом является накопление отходов в толстой кишке, накопление, которое может весить от 2 до 11 кг. Это вызывает распространение бактерий и токсинов через кровеносные капилляры кишечной стенки, интоксикацию наиболее важных органов и, как следствие, хронические проблемы со здоровьем.

Чтобы содержать кишечник в чистоте, очень важно изменить некоторые привычки в жизни и помнить, что мы сами отравляем свое тело плохой диетой.

Начните утро со здорового завтрака, который включает продукты, богатые клетчаткой и водой. Пейте воду и лимон натощак. Улучшите свою диету, увеличив потребление фруктов, овощей, злаков и воды. Уделяйте как минимум 30 минут физической активности каждый день. Эта хорошая привычка полезна для всего организма и стимулирует пищеварение.

Чтобы облегчить очищение толстой кишки, может быть полезно сделать несколько клизм. Их можно приготовить с кофе или с физиологическим раствором: важно правильно их приготовить, чтобы не было никаких осложнений. Натуральный напиток для очищения толстой кишки в дополнение к этим советам: вы также можете облегчить очищение кишечника, приготовив этот натуральный сок с детоксифицирующими свойствами. Этот напиток, который сочетает в себе преимущества ананаса, огурца и алоэ вера, идеально подходит для поддержания чистоты кишечника.

Ингредиенты:

2 апельсина, 1 лимон,

2 ломтика ананаса, 1 огурец, 1 яблоко, гель алоэ вера. Приготовление: выжмите сок цитрусовых и вылейте его в блендер с двумя ломтиками очищенного ананаса, огурца без кожуры, яблока, нарезанного дольками, и геля алоэ вера.

Смешивайте все ингредиенты пару минут, добавив немного воды, если необходимо. Пейте этот очищающий сок натощак в течение 15 дней подряд.


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URL: https://www.vb.kg/384216
Теги:
питание, здоровье, медицина
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