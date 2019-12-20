Вопрос Минсельхозу: Стоит ли туманить сознание людей "зеленой экономикой"?

На прошлой неделе заместитель министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Жаныбек Керималиев на встрече с журналистами назвал три приоритета деятельности нашего главного аграрного ведомства.

Первый: создание системы передачи знаний и навыков по возделыванию сельхозпродукции, а также освоение новых современных технологий.

Второй приоритет: внедрение кластеров в сельскохозяйственное производство. Напомним: кластер - это предприятие, в котором люди занимаются выращиванием отдельно взятой культуры, ее переработкой и реализацией. Бывают кластеры и в области животноводства.

Третий приоритет: производство экологически чистой продукции, то бишь Минсельхоз будет добиваться создания так называемой зеленой экономики.

Как говорится, приоритеты расставлены верно - комар носа не подточит. Действительно, многих фермеров еще нужно учить и учить правилам возделывания сельхозкультур, методам ухаживания за животными. Кластеры доказали свою эффективность во многих странах. Так что и здесь спорить не о чем. А "зеленую экономику" нам нужно было внедрять еще вчера.

И все же в словах уважаемого замминистра есть недосказанность.

А если говорить конкретно: некоторая недодуманность. В первом приоритете говорится о передаче знаний фермерам. А кто их будет передавать? Агрономов в районах почти не осталось. Дипломированные специалисты из–за низких зарплат сегодня не сильно спешат работать в селах. На грани исчезновения аграрная наука. К примеру, тех же агрономов в области овощеводства и плодоводства в стране вообще не осталось. А мы рассчитываем на увеличение экспортных поставок этой продукции.

Кластеры - это хорошо

Как говорится, к сказанному Жаныбеком Керималиевым добавить нечего. Но не означают ли его слова, что руководители Минсельхоза отказываются от идеи создания кооперативов. Эти сельхозобъединения стране жизненно необходимы. В нашей стране не очень много посевной земли. Многие фермеры крутятся на двух– трех гектарах, получают в итоге невысокие урожаи и потому еле–еле сводят концы с концами. Но работа по созданию кооперативов в стране, похоже, заморозилась. То есть мы продолжаем шарахаться из стороны в сторону. А это до добра не доводит.

Отрадно, что Минсельхоз ратует за создание "зеленой экономики". Но кто будет заниматься производством экологически чистого посевного материала, удобрений? В стране есть люди, которые на свой страх и риск пытаются решить эти проблемы, но без должной финансовой подпитки все их усилия тщетны. Да и не стоит туманить сознание людей такими терминами, как "зеленая экономика".

По признанию специалистов отрасли, в ближайшие 20 лет мы можем выращивать только 10 процентов экологически чистого сырья от всего произведенного фермерами урожая.

Не сказал Жаныбек Керималиев главного: как собирается финансово помогать родное государство крестьянам. Выдавать те же льготные кредиты только каждому 30–му фермеру, как это происходит сейчас? Но ведь это ничтожно мало. Материальная поддержка аграриев должна стать главной головной болью Минсельхоза, да и правительства тоже.