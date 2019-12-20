Пропал муж Ширин Айтматовой. Родные забили тревогу

Экс-депутат и активистка Ширин Айтматова в соцсетях сообщила о предполагаемом похищении своего мужа Сыргака Кенжебаева. С просьбой о помощи в твиттере она обратилась к президенту Казахстану Касыму-Жоомарту Токаеву.

"Уважаемый @TokayevKZ ! Я гражданская активистка Ширин Айтматова. Только недавно Вы посетили музей моего отца в Бишкеке. Сегодня пропал мой муж в аэропорту Алматы и никто не даёт мне ответы. Ни милиция, ни погранслужба. Помогите!", - написала она.

Активистка предположила, что к исчезновению ее мужа в аэропорту Алматы может быть причастен Хабибула Абдыкадыр, имя которого звучало в расследовании журналистов о выводе из КР 700 млн долларов.

"Мне говорят, что у Абдыкадыра Хабибуллы тут в КЗ большие связи. То что пропал мой муж в аэропорту вполне может быть связанно с этим человеком", - добавила Айтматова.