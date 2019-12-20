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ГКНБ задержал мужа Ширин Айтматовой по подозрению в мошенничестве

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- Екатерина Улитина
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Ранее экс-депутат написала в своем Твиттере, что ее супруг задержан в аэропорту города Алматы

Муж Ширин Айтматовой Сыргак Кенжебаев задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ.

По данным Госкомитета, к ним с заявлением обратился гражданин Китая М.М., с просьбой принять меры в отношении Сыргака Кенжебаева, который забрал у него 350 тысяч долларов.

Данный факт был зарегестрирован в ЕРПП по статье 204 часть 3 (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

"В ходе досудебного производства было установлено, что гражданин КНР М.М. в целях участия во втором этапе проекта "Безопасный город" прибыл в КР в качестве представителя одной из крупных китайских компаний для привлечения инвестиций и реализации отмеченного стратегического проекта. В ходе подготовки к участию в конкурсе по проекту "Безопасный город" М.М. познакомился с С.К., который войдя в доверие китайского инвестора под различными предлогами, якобы связанными с непредвиденными расходами, завладел денежными средствами заявителя в сумме 350 000 долларов США и отказывается их возвращать. Более того в ходе досудебного производства были получены неопровержимые доказательства требования со стороны С.К. у китайского инвестора дополнительно 250 000 долларов США, помимо ранее полученных", - говорится в сообщении пресс-службы ГКНБ.

Сегодня, 20 декабря 2019 года Сыргак Кенжебаев был задержан в порядке ст.98 УПК КР и водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР. В установленные законом сроки будет решен вопрос об уведомлении С.К. в совершении соответствующего преступления и избрания судом в отношении него меры пресечения.

Напомним, накануне Ширин Айтматова сообщила, что ее супруга Сыргака Кенжебаева задержали в аэропорту Алматы.

"В части заявлений экс-депутата ЖК КР Ш.Айтматовой о том, что в рамках указанного выше дела был задержан ее супруг, следует отметить, что ГКНБ КР не располагает подобными данными, так как в ходе одного из допросов последняя утвердительно показала, что разведена, а с С.К. проживала в гражданском браке непродолжительное время", - прокомментировали в пресс-службе ГКНБ.


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URL: https://www.vb.kg/384219
Теги:
ГКНБ, задержание, мошенничество, Ширин Айтматова
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Комментарии
VEF
20.12.2019, 11:23

Нужно Умут проверять на какие шишы они работают? 

0
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Кыргыз
20.12.2019, 11:42

Все правильно сделали. Пусть отвечает если реально обманул

0
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Жора
20.12.2019, 11:49

Ширин жена мошейника

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Не
20.12.2019, 12:24

Когда ты миллионер то ты всемогуш.

0
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гаврил
20.12.2019, 14:15

если муж Ширин Айтматовой, то его нельзя привлекать за мошенничство? Почему? Она ведь сама борется за справедливость, хотя все в этом сильно сомневаются. Откуда она взялась? Она что знает о нашей жизни? И ее сожитель непорядочый человек. Возможно и подженилмся он на ней, обеспечивая себе защиту, сволего рода иммунитет

+1
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жора
20.12.2019, 15:00

И сама мошейница

0
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