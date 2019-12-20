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Кыргызстанские партии закрыли свои официальные сайты

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- Екатерина Улитина
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Лишь пять партий из 243, зарегистрированных в Кыргызстане имеют собственный сайт. Об этом говорится в итогах исследования "Эффективность присутствия кыргызских политических партий в сети Интернет", составленный PR-агентством "Гуров и партнеры – Центральная Азия".

"В стране из зарегистрированных 243 партий, лишь 5 партий имеют свои веб-сайты, тем самым обозначив свои официальные представительства в digital-пространстве – это две парламентские партии ("Республика-Ата-Журт" и "Ата-Мекен") и три не представленных в парламенте, политических партии ("Партия Зеленых", "Аруу эл" и ОРДО). Веб-сайты всех перечисленных партий характеризуются слабой подачей информации. Создается ощущение, что партии не имеют представления о стандартах разработки веб-предствительств и не пользуются услугами профессиональных компаний", - говорится в итогах исследования.

Лидерами рейтинга стали партии "Ордо" и "Партия зеленых Кыргызстана", но и они, по мнению составителей рейтинга имеют слабое присутствие в сети Интернет. Три другие политические партии характеризуются неудовлетворительным и даже деструктивным присутствием (сайт негативно влияет на репутацию партии).

В рейтинг не вошел сайт Социал-демократической партии. Он отключен за неуплату. Сайт партии "Бир Бол" birbal.kg не открывается, но его удалось найти в архиве. Также исчез из общего доступа сайт партии "Онугуу прогресс" onuguu.kg.

Рейтинг сайтов партий:

1. Политическая партия "Партия зеленых Кыргызстана"

2. Партия "Ордо"

3. Политическая Социалистическая партия "Ата-Мекен"

4. Политическая партия "Республика-Ата-Журт"

5. Политическая партия "Аруу Эл"


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URL: https://www.vb.kg/384220
Теги:
Ата Мекен, Республика, СДПК, Интернет, Кыргызстан, Республика – Ата-Журт
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