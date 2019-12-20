До конца года места растаможки авто будут работать без выходных

До конца года места оформления автотранспортных средств будут работать до 24.00 без выходных. Об этом информирует Государственная Таможенная служба КР.

31 декабря 2019 года заканчивается период действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третих стран.

В связи с этим, для удобства лиц перемещающих автотранспортные средства из третьих стран для личного пользования, и во избежания очередей, издан приказ начальников Железнодорожной таможни "Северная" и таможни "Северо-Восточная" продлении рабочего времени в местах таможенного оформления автотранспортных средств с 20 по 31 декабря 2019 года без выходных и до 24:00 часов.

Справочно:

Таможенное оформление можно произвести в следующих таможенных органах:

Железнодорожная таможня "Северная", МТО "Автомобильный" - адрес: г.Бишкек, ул.Чолпон-Атинская 2а.

Северо-Восточная таможня, МТО "Автомобильный" - адрес: село Военно-Антоновка, ул. Степная, авторынок "РИОМ Авто"