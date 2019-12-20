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До конца года места растаможки авто будут работать без выходных

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- Екатерина Улитина
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До конца года места оформления автотранспортных средств будут работать до 24.00 без выходных. Об этом информирует Государственная Таможенная служба КР.

31 декабря 2019 года заканчивается период действия льготных ставок таможенных пошлин в отношении транспортных средств, ввозимых физическими лицами для личного пользования из третих стран.

В связи с этим, для удобства лиц перемещающих автотранспортные средства из третьих стран для личного пользования, и во избежания очередей, издан приказ начальников Железнодорожной таможни "Северная" и таможни "Северо-Восточная" продлении рабочего времени в местах таможенного оформления автотранспортных средств с 20 по 31 декабря 2019 года без выходных и до 24:00 часов.

Справочно:

Таможенное оформление можно произвести в следующих таможенных органах:

Железнодорожная таможня "Северная", МТО "Автомобильный" - адрес: г.Бишкек, ул.Чолпон-Атинская 2а.

Северо-Восточная таможня, МТО "Автомобильный" - адрес: село Военно-Антоновка, ул. Степная, авторынок "РИОМ Авто"


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URL: https://www.vb.kg/384221
Теги:
ГТС, Кыргызстан, автомобили, таможня
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