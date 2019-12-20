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В КР пресечена деятельность интернет-магазина, торговавшего наркотиками

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- Екатерина Улитина
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Сотрудниками Службы по борьбе с незаконным оборотом наркотиков МВД КР успешно проведена операция по выявлению и пресечению канала сбыта одного из интернет-магазинов, занимающегося незаконным распространением наркотических средств и психотропных веществ в Интернет пространстве на территории г. Бишкек и Чуйской области. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРПП по признакам преступления, предусмотренного статьей 267 (Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта) УК КР.

"В результате проведенных специальных следственных действий сотрудниками СБНОН и СС Первомайского района г. Бишкек в одном из домов столицы у гр. А.И. 1984г.р., были обнаружены и изъяты специально оборудованная компьютерная техника, такие как: ноутбук, жесткий диск, Wi-Fi роутеры, флеш-карты, аппарат для активации сим карт, сотовые телефоны, а также наркотические средства "марихуана" голландского происхождения, гашишное масло в шприцах, порошкообразное вещество белого цвета, изолента, леденец желтого цвета с содержанием тетрагидроканнабинола (ТГК), сушенные галлюциногенные грибы, банковские карты КР и РФ, электронные весы, пакеты с фиксатором (Zip-lock) для фасовки наркотических средств, одноразовые перчатки.

В рамках досудебного производства проводятся специальные-следственные действия по установлению факта легализации (отмыванию) денежных средств добытых преступных путем, а также по установлению других лиц, причастных к данному наркопреступлению".


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URL: https://www.vb.kg/384222
Теги:
торговля, наркотики, Кыргызстан, МВД
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