На мужа Ширин Айтматовой возбуждено еще одно дело в МВД

Мужа экс-депутат Жогорку Кенеша Ширин Айтматовой Сыргака Кенжебаева подозревают в совершении еще одного преступления. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Житель города Бишкек Виктор Гавришев через интернет сайт www.vb.kg "Вечерний Бишкек" обратился к Президенту Кыргызской Республики и Генеральному Прокурору с заявлением о незаконных действиях в 2013 году со стороны следователя (следователь ГУВД г. Бишкек У.Баялиев ) и гр. РФ С.Богданова, который через гр. КР Кенжебаева С.М. являющийся мужем Ш. Т. Айтматовой сфабриковали дело.

По данному факту МВД официально сообщает подробности этого уголовного дела. Так, 11 ноября 2013 года Генеральной прокуратурой КР возбуждено уголовное дело по статье 304 ч.2 (злоупотребление служебным положением) и 316 ч.2 (халатность) УК КР по факту ввоза с января месяца 2012 года по февраль месяц 2013 года Е.Гавришевым и неустановленными следствием лицами на территорию Кыргызской Республики спутниковых телефонов в количестве 810 штук, на сумму 808 932 долларов США, без произведения установленных таможенных выплат на общую сумму 20 245 909 сом.

Расследование уголовного дела было поручено в ГСУ МВД КР, где 13 сентября 2013 года гражданином РФ С.Богдановым в ГСУ МВД КР были предоставлены копии груза сопроводительных документов, согласно которых на территорию республики, были доставлены 810 шт., спутниковых телефонов разных марок "Иридим", "Эксполлер", "Сателейт Кит".

17 декабря 2013 года в связи с не установлением местонахождения, Егор Гавришев заочно привлечен к уголовной ответственности по статье 204 ч. 1 ,ч.3 п. 1,4,5, (контрабанда) и 210 ч. 1, ч.2 п. 1,2, ч.3 (уклонение от уплаты таможенных платежей) УК Кыргызской Республики и уголовное дело выделено в отдельное производство.

19-февраля 2019 года Егор Гавришев задержан в аэропорту "Манас" и 20 февраля 2019 года вручено уведомление о подозрении в совершении предусмотреннего статьи. 223 ч.2 п.п.1,4 (экономическая контрабанда) УК Кыргызской Республики и в этот же день Первомайским районным судом применена мера пресечение в виде домашнего ареста.

В ходе расследования отец подозреваемого Егор Гавришева- Виктор Гавришев через интернет сайт www.vb.kg "Вечерний Бишкек" обратился с заявлением о незаконных действиях со стороны следователя (следователь ГУВД г. Бишкек У.Баялиев ) и гр. РФ С.Богданова, который через гр. КР Кенжебаева С.М. являющийся мужем Ш. Т. Айтматовой сфабриковали дело.

В целях объективного расследования и установления всех обстоятельств дела, установления возможных фактов правонарушений со стороны гр. С.Кенжебаева, уголовное дело принято в досудебное производство Следственной службы МВД Кыргызской Республики, по результатам которого будет принято процессуальное решение.