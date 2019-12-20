Омурбек Бабанов больше не лидер партии "Республика". Кто сменил его?

Омурбек Бабанов сложил с себя полномочия лидера партии "Республика". Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, во время внеочередного съезда партии.

Новым лидером "Республики" избран депутат ЖК Мирлан Жеенчороев. За его кандидатуру единогласно проголосовали участники съезда.

Напомним, Омурбек Бабанов занял второе место на последних президентских выборах в Кыргызстане, получив 30% голосов избирателей. После президентской гонки на него было возбуждено уголовное дело в ГКНБ. Он заявил о прекращении политической карьеры и уехал в Москву, где находился более года. Однако, он все же вернулся в Бишкек летом 2019 года, но в политической жизни страны не принимал участие.