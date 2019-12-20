Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Омурбек Бабанов больше не лидер партии "Республика". Кто сменил его?

2368  2
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Омурбек Бабанов сложил с себя полномочия лидера партии "Республика". Об этом он заявил сегодня, 20 декабря, во время внеочередного съезда партии.

Новым лидером "Республики" избран депутат ЖК Мирлан Жеенчороев. За его кандидатуру единогласно проголосовали участники съезда.

Напомним, Омурбек Бабанов занял второе место на последних президентских выборах в Кыргызстане, получив 30% голосов избирателей. После президентской гонки на него было возбуждено уголовное дело в ГКНБ. Он заявил о прекращении политической карьеры и уехал в Москву, где находился более года. Однако, он все же вернулся в Бишкек летом 2019 года, но в политической жизни страны не принимал участие.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384228
Теги:
выборы, Мирлан Жеенчороев, Кыргызстан, Омурбек Бабанов, Республика
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
Азамат
20.12.2019, 13:03

всего можно ожидать от этого человека, может все это его игры

0
Цитировать
Жалоба модератору
Рина
20.12.2019, 17:48

Бизнес прежде всего

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  