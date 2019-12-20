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Женщинам не входить! В Оше чайхана разместила сексистское объявление

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- Екатерина Улитина
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Владелец чайханы в Оше разместил при входе в заведение табличку, которая сообщает посетителям, что в заведение запрещается курить, употреблять спиртные напитки и входить женщинам. Фотография информационного объявления появилась в социальной сети Твиттер.

Автор рассказала, что ее отказывались пускать в заведение, однако ее друзья-адвокаты, которые были вместе с ней убедили администрацию общепита, что данное требование является незаконным. Девушка не стала называть название заведения, лишь выразила надежду, что объявление уберут.

По фотографии объявления сложно сказать, администрация запрещает вход всем женщинам или дискриминирует лишь женщин в коротких юбках.

Позже девушка удалила свой пост, объяснив, что из-за него началась неприятная дискуссия.


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URL: https://www.vb.kg/384233
Теги:
Ош, права человека, социальные сети, Кыргызстан
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Комментарии
Пикир
20.12.2019, 16:39

Кыргызские девушки никогда не прятали лицо, свободно могли говорить с мужчинами и в отличии от некоторых исламисток всегда сидят за одним дасторконом с мужчинами и детьми. Этот идиотизм "женщинам вход запрещен" первая ласточка против женщин КР

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Откат назад
20.12.2019, 17:57

Скоро начнут практиковать заведения с бача-бази как 120 лет назад! Исторически в притоны с бачами вход бабью был запрещен ибо женщина считалась тогда грязным и кровоточащим существом, увы, в современном афгане и поныне так воспринимают женский пол! Моя родственница зажигала с заезжими афганцами в молодости и от них узнала почему в их культуре принято наслаждаться с мальчиками, а не девочками, причина в частых родах и ежемемячных недомоганиях, оказывается у индоиранцев-это признак скверны как у цыган! Считаю, что надо нам открыто поднимать эту тему, иначе не далек тот день, когда мы вернемся к этому пагубному явлению!

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