Женщинам не входить! В Оше чайхана разместила сексистское объявление

Владелец чайханы в Оше разместил при входе в заведение табличку, которая сообщает посетителям, что в заведение запрещается курить, употреблять спиртные напитки и входить женщинам. Фотография информационного объявления появилась в социальной сети Твиттер.

Автор рассказала, что ее отказывались пускать в заведение, однако ее друзья-адвокаты, которые были вместе с ней убедили администрацию общепита, что данное требование является незаконным. Девушка не стала называть название заведения, лишь выразила надежду, что объявление уберут.

По фотографии объявления сложно сказать, администрация запрещает вход всем женщинам или дискриминирует лишь женщин в коротких юбках.

Позже девушка удалила свой пост, объяснив, что из-за него началась неприятная дискуссия.