Главе Минобразования: Получается, мы, родители, преступники?

На днях появилась информация о том, что завхоза столичной гимназии оштрафовали за отсутствие хлорки в школе. С родителей теперь брать деньги на хлорку запрещено! И вообще после запрета на денежные сборы–поборы из школ массово стали увольняться учителя, поскольку родительские школьные фонды обеспечивали педагогов премиями, прибавкой к зарплате!

Все это после того, как 2 октября новый министр образования и науки Каныбек Исаков подписал приказ "О запрете незаконных денежных сборов в общеобразовательных организациях республики". Административному персоналу и педагогическому коллективу школ запрещено требовать с родителей учащихся или лиц, их заменяющих, любые денежные средства, в том числе на проведение культурно–массовых и иных мероприятий. Также запрещено принимать участие в работе попечительских советов и родительских комитетов при рассмотрении финансовых вопросов.

По мнению гражданского активиста Анары Дауталиевой, сам приказ резко противоречит действительности. Например, для школ постоянно требуют видеонаблюдение, охрану, но не выделяют на это деньги.

- Как можно писать приказ о незаконных сборах, получается, мы, родители, преступники? - возмущается Дауталиева. - Хорошо, министр этот приказ издал, вице–премьер сказала, что фонды закроют, но к 1 октября государство должно было изыскать хотя бы для Бишкека 939 миллионов сомов и закрыть расходы, которые покрывают родители.

Анара Дауталиева подтверждает, что сейчас некоторые школы элементарно не могут закупить хлорку для санитарных нужд.

- Действительно, в лихие 90–е отдельные директора прикарманивали эти деньги. Моих детей выгоняли из класса, если я не могла принести 50 сомов. Но сегодня уже никто не посмеет так нагло присваивать наши родительские деньги. Я сама член рабочей группы по пересмотру нормативов бюджетного финансирования общеобразовательных школ Бишкека, мне известно, что государством финансируется только семь статей, а родителями - 52 (!). Из родительских средств идет покупка мыломоющих средств, компьютерной техники, оплата охраны, обеспечение всей жизнедеятельности школ, ремонт кранов и смесителей. И даже обустройство противопожарной системы, которую требует государство. Например, на школу требуется 30 огнетушителей. И если их не найдет директор, то его оштрафуют, но при этом государство не выделяет средств на их покупку. И к праздникам школы обязаны приготовить соцпакеты для пожилых или украсить здание. Откуда деньги? Из родительского фонда.

Наверное, к этим словам Дауталиевой присоединятся многие родители.

Выходит, что приказом о запрете сборов Министерство образования проблему не решило. Чиновники говорят одно, а требуют другое. Похоже, правительству пора признать неспособность полностью содержать школы.

официально

Гульшан Абдылдаева, ведущий специалист Управления надзора и контроля качества образования Минобразования:

- Мы фонды не запрещали. Министр подписал приказ, запретив педагогам и администрациям учебных заведений требовать с учащегося или его родителей деньги. Даже если они собирают их в общественные фонды или объединения. Это незаконно и запрещено. Администрация школы и учителя должны заниматься образованием, а не финвопросами. Мы требуем, чтобы учителя не вмешивались в работу общественных фондов.

Из приказа следует, что общественные фонды и объединения должны самостоятельно работать, не привлекая учителей и администрацию школы. Согласно закону о некоммерческих организациях, участие родителей в фондах должно быть сугубо добровольным. Пока, по нашим наблюдениям, особых жалоб на приказ министра нет.