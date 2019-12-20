В Бишкеке салоны троллейбусов украсили к Новому году

Водители Бишкекского троллейбусного управления украсили к Новому году солоны троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Теперь троллейбусы – это не просто способ передвижения, а источник новогоднего праздничного настроения у горожан", - уверены в мэрии.

Пока на городские дороги выехал лишь один новогодний троллейбус №2 с бортовым номером 1620. Украшали его водители Улан Биялиев и Аскат Кыштообеков.

Сейчас продолжается праздничное декорировании других машин. Уже со следующей недели горожан будут обслуживать новогодние троллейбусы.