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В Бишкеке салоны троллейбусов украсили к Новому году

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- Екатерина Улитина
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Водители Бишкекского троллейбусного управления украсили к Новому году солоны троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

"Теперь троллейбусы – это не просто способ передвижения, а источник новогоднего праздничного настроения у горожан", - уверены в мэрии.

Пока на городские дороги выехал лишь один новогодний троллейбус №2 с бортовым номером 1620. Украшали его водители Улан Биялиев и Аскат Кыштообеков.

Сейчас продолжается праздничное декорировании других машин. Уже со следующей недели горожан будут обслуживать новогодние троллейбусы.


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URL: https://www.vb.kg/384240
Теги:
Бишкекское троллейбусное управление, мэрия, Бишкек, водитель троллейбуса
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