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Просроченные продукты из России массово сбывают в Казахстане? (видео)

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- Бакыт Стамов
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Просроченные продукты питания из России попадают в другие страны. Пост с соответствующим видео опубликовал на своей странице в соцсети казахстанский пользователь интернета Алик Ахметов.

Судя по всему, действие происходит именно в Казахстане.

Автор видеоролика снимает какой-то склад с продуктами питания и рассказывает, что все эти просроченные продукты поступили из России. В качестве доказательства он демонстрирует коробки с соками, на которых указаны прошлогодние даты.

"Загоняют сюда на производство и делают перемаркировку. То есть стирают дату годности и на аппарате делают новую дату. Здесь же новые этикетки лежат, - прокомментировал он свое видео.

Также он продемонстрировал, каким образом на этом складе стирают с рыбных консерв старые даты и ставят новые. Здесь же рядом лежат новые этикетки для них.

Где именно в Казахстане расположен этот склад автор видео не указал и поэтому узнать кому принадлежат эти продукты питания нет возможности. Единственное, один из комментаторов написал, что сами же казахстанские бизнесмены завозят просроченную продукцию из России для дальнейшего его сбыта.

Стоит отметить, что и в Кыргызстане есть аналогичная проблема, когда на рынках встречаются случаи сбыта просроченной продукции. При этом из-за введенного моратория госорганы не имеют право проверять торговцев продуктами питания, только по единичным жалобам.


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URL: https://www.vb.kg/384241
Теги:
торговля, Казахстан, мошенничество, мясо-молочная продукция, Россия
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