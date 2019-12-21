В новой Колегии ЕЭК продолжили работу два министра от Кыргызстана

На состоявшемся 20 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) главы стран-членов Евразийского экономического союза утвердили новый состав Коллегии Евразийской экономической комиссии. Это было сделано, как сообщили в пресс-службе ЕЭК, в связи с окончанием срока полномочий министров Комиссии, которые назначаются каждые четыре года.

По-прежнему у каждой страны Союза в Коллегии будет по два представителя. Новый состав Коллегии ЕЭК приступит к выполнению обязанностей 1 февраля 2020 года. С этой же даты вступит в должность новый председатель Коллегии ЕЭК, представитель Беларуси Михаил Мясникович, сменяющий на данном посту представителя Армении Тиграна Сарксияна. До недавнего времени Мясникович являлся председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси.

В состав Коллегии введены Артак Камалян и Гегам Варданян (Армения), которые займут должности членов Коллегии (министров) по промышленности и агропромышленному комплексу и по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным технологиям ЕЭК – вместо Александра Субботина (Беларусь) и Карине Минасян (Армения), чьи полномочия на данных постах истекли. Свою работу в Комиссии продолжат члены Коллегии (министры) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко (Беларусь), по экономике и финансовой политике Тимур Жаксылыков (Казахстан), по конкуренции и антимонопольному регулированию Серик Жумангарин (Казахстан), по таможенному сотрудничеству Нурлан Акматов (Кыргызстан), по энергетике и инфраструктуре Эмиль Кайкиев (Кыргызстан), по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев (Россия) и по торговле (Россия) Вероника Никишина.

Евразийская экономическая комиссия – постоянно действующий наднациональный орган Евразийского экономического союза.