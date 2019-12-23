Главы стран ЕАЭС определили перспективы развития Союза

Ряд актуальных задач в рамках Евразийского экономического союза выработан на состоявшемся 20 декабря в Санкт-Петербурге заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС). По его итогам принят пакет новых важных документов.

В заседании приняли участие премьер-министр Армении Никол Пашинян, президенты Беларуси Александр Лукашенко, Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков, России Владимир Путин, первый президент Казахстана, Почетный председатель ВЕЭС Нурсултан Назарбаев, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, президент Молдовы Игорь Додон – в качестве главы государства-наблюдателя при ЕАЭС.

Члены ВЕЭС, по информации пресс-службы ЕЭК, рассмотрели вопросы дальнейшего развития евразийской интеграции, общего рынка труда, единого рынка услуг, функционирования внутреннего рынка ЕАЭС, конкуренции, энергетики. Подписано Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов ЕАЭС, утвержден план мероприятий, которые необходимо выполнить до начала работы общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, принят ряд других важных решений по вопросам евразийской интеграции.

Среди подписанных документов - о стратегических направлениях развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, об основных результатах деятельности ЕЭК, о ходе работы по устранению государствами ЕАЭС барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Союза, о реализации планов либерализации по отдельным секторам услуг в рамках ЕАЭС, о плане мероприятий, направленных на формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС и другие.

Как прокомментировали в ЕЭК, после вступления в силу Соглашения о пенсионном обеспечении трудящихся Союза они будут получать пенсию не только за периоды работы у себя на родине, но и за периоды работы в других государствах ЕАЭС. Каждое государство будет платить пенсию по своему законодательству. Соглашением определены виды пенсий, на которые оно будет распространяться, а также виды пенсий, которые будут экспортироваться.

До сих пор из-за различий в пенсионных системах стран Союза пенсионные права трудовых мигрантов формировались не во всех странах. Там же, где такая практика существовала, трудящиеся при возвращении на родину не могли их реализовать. Комиссия работала над проектом Соглашения совместно с государствами Союза с 2014 года.