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В Москве начинаются спортивные турниры памяти Айтматова

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- Евгений Денисенко
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В Москве пройдут игры на Кубок по футболу и волейболу среди диаспоральных организаций стран-членов ЕАЭС и СНГ "Кубок Евразийского единства". Эти соревнования организуются посольством КР в РФ и Федерацией спорта кыргызской диаспоры в Москве в честь Народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Цель данного спортивного мероприятия - укрепление межнациональных и дружественных связей, пропаганда здорового образа жизни и евразийской духовной близости братских народов, подчеркнули в посольстве.

Турнир по футболу проводится 21-22 декабря на столичном стадионе "Олимп", по волейболу - 28-29 декабря в зале Культурно-спортивного комплекса "Луч". К участию приглашаются диаспоральные спортивные команды, мужские и женские, стран-членов ЕАЭС и СНГ в Москве.

Призовой фонд Кубка Чингиза Айтматова составляет за первое место 100 тысяч, за второе – 70 тысяч, за третье - 50 тысяч рублей.

Ожидается участие представителей государственных органов власти Российской Федерации, глав и представителей дипмиссий государств СНГ, Ассамблей народов России и Евразии, диаспоральных организаций, сообщили в посольстве КР в РФ.


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URL: https://www.vb.kg/384254
Теги:
волейбол, посольство, турнир, футбол, Москва, Чингиз Айтматов
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