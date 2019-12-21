В Москве начинаются спортивные турниры памяти Айтматова

В Москве пройдут игры на Кубок по футболу и волейболу среди диаспоральных организаций стран-членов ЕАЭС и СНГ "Кубок Евразийского единства". Эти соревнования организуются посольством КР в РФ и Федерацией спорта кыргызской диаспоры в Москве в честь Народного писателя Кыргызстана Чингиза Айтматова.

Цель данного спортивного мероприятия - укрепление межнациональных и дружественных связей, пропаганда здорового образа жизни и евразийской духовной близости братских народов, подчеркнули в посольстве.

Турнир по футболу проводится 21-22 декабря на столичном стадионе "Олимп", по волейболу - 28-29 декабря в зале Культурно-спортивного комплекса "Луч". К участию приглашаются диаспоральные спортивные команды, мужские и женские, стран-членов ЕАЭС и СНГ в Москве.

Призовой фонд Кубка Чингиза Айтматова составляет за первое место 100 тысяч, за второе – 70 тысяч, за третье - 50 тысяч рублей.

Ожидается участие представителей государственных органов власти Российской Федерации, глав и представителей дипмиссий государств СНГ, Ассамблей народов России и Евразии, диаспоральных организаций, сообщили в посольстве КР в РФ.