Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Президентский самолет с Жээнбековым сломался в Санкт-Петербурге

175  0
- Бакыт Стамов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президентский борт Самолет "ТУ-154" вчера, 20 декабря, не смог вылететь из Санкт-Петербурга из-за технических неполадок. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР.

Президенту Сооронбаю Жээнбекову, принявшего участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета в Санкт-Петербурге, пришлось вернуться в Бишкек рейсовым самолетам.

Напомним, ранее депутаты неоднократно предлагали поменять самолет президенту. В частности, депутат от фракции СДПК Абтандил Кулбараков в прошлом году заявлял на заседании Жогорку Кенеша, что это недопустимо, что Сооронбай Жээнбеков летает на таком старом самолете.

- Глава государства летает на самолете ТУ-154 1993 года выпуска. То есть 25 лет назад он был выпущен. Я еще могу понять, когда на нём совершаются рабочие поездки, но летать на этом самолете во время официальных визитов недопустимо. Тем более, что в это время президента сопровождают члены правительства, депутаты и журналисты, - сказал он.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384256
Теги:
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  