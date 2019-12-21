Президентский самолет с Жээнбековым сломался в Санкт-Петербурге

Президентский борт Самолет "ТУ-154" вчера, 20 декабря, не смог вылететь из Санкт-Петербурга из-за технических неполадок. Об этом сообщают отечественные СМИ со ссылкой на Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорта и дорог КР.

Президенту Сооронбаю Жээнбекову, принявшего участие в заседании Высшего Евразийского Экономического Совета в Санкт-Петербурге, пришлось вернуться в Бишкек рейсовым самолетам.

Напомним, ранее депутаты неоднократно предлагали поменять самолет президенту. В частности, депутат от фракции СДПК Абтандил Кулбараков в прошлом году заявлял на заседании Жогорку Кенеша, что это недопустимо, что Сооронбай Жээнбеков летает на таком старом самолете.

- Глава государства летает на самолете ТУ-154 1993 года выпуска. То есть 25 лет назад он был выпущен. Я еще могу понять, когда на нём совершаются рабочие поездки, но летать на этом самолете во время официальных визитов недопустимо. Тем более, что в это время президента сопровождают члены правительства, депутаты и журналисты, - сказал он.