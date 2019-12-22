В СНГ подвели итоги военного сотрудничества в 2019 году

В штаб-квартире Совета министров обороны государств СНГ в Москве прошло координационное совещание руководителей рабочих органов (координационных комитетов) Совета министров обороны (СМО) этих стран и представителей их вооруженных сил (в том числе Кыргызстана). Собравшиеся подвели итоги совместной работы в уходящем году и намечены пути дальнейшего развития военного сотрудничества на 2020 год.

"Достигнутые нами в 2019 году совместные результаты свидетельствуют о востребованности военного сотрудничества в формате Содружества и заинтересованности оборонных ведомств в его дальнейшем развитии. Анализ общей работы дает нам основание утверждать о стремлении оборонных ведомств к расширению военно-профессиональных контактов и наращиванию уже достигнутого уровня взаимодействия за счет внедрения новых направлений и форм. В значительной степени это стремление проявилось в увеличении количества практических мероприятий совместной подготовки войск и различных военно-патриотических конкурсов, выступающих, по сути, универсальным инструментом укрепления международного военного сотрудничества и повышения боевой готовности вооруженных сил государств Содружества", – отметил Секретарь СМО СНГ генерал-майор Юрий Дашкин.

В свою очередь, заместитель начальника Главного управления международного военного сотрудничества Министерства обороны РФ генерал-майор Виктор Шевцов отметил, что для этого ведомства сотрудничество в формате Содружества является приоритетным. Заинтересованность в развитии военного партнерства была отмечена и в выступлениях представителей оборонных ведомств других государств СНГ. Отмечалось, что течение года было проведено более 70 практических мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных программ развития совместных систем военного назначения, совершенствование профессионального мастерства военнослужащих и полевой выучки войск.

Особое внимание собравшиеся уделили мероприятиям СМО СНГ в 2020 году, посвященным 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. "Безусловно, дух юбилея Великой Победы найдет отражение во всех мероприятиях военного сотрудничества на пространстве Содружества", – подчеркнул Юрий Дашкин.