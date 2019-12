Бульдозер революции меняет ориентацию

Удивительный вираж может совершить карьера Азимбека Бекназарова. Политик находится буквально в шаге от того, чтобы возглавить дипломатическую миссию КР в Малайзии.

Хватит и двухсот слов!

63–летний Бекназаров перепробовал себя в разных ролях. Он был в числе лидеров оппозиции, которая свергла власть Курманбека Бакиева. Значился депутатом ЖК, генеральным прокурором, членом Временного правительства, вел частную юридическую практику. А в сентябре этого года сообщалось, что Бекназаров стал журналистом "Жаны Ордо". В этом издании он освещал политические события страны и давал им юридическую оценку.

Однако, как выяснилось, это далеко не предел его способностей. В минувший вторник комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Азимбека Бекназарова на должность посла в Малайзии.

Заседание комитета, на котором рассматривалась эта креатура, прошло без участия прессы. Несмотря на то, что председатель комитета Исхак Пирматов объявил об открытом заседании, журналистов на него не пустили.

Неизвестно, какие вопросы задавали депутаты Бекназарову, чтобы прояснить его планы по развитию дипломатических отношений с Малайзией. Удалось лишь узнать, что 12 из присутствовавших 13 депутатов одобрили его кандидатуру. Против проголосовал один парламентарий - Ирина Карамушкина.

Журналистам удалось выяснить, что Карамушкина пыталась поговорить с Бекназаровым по–английски. Она задала ему вопрос: "How old are you"? ("Сколько вам лет?"). На что Бекназаров заявил, что ответит позже.

После заседания Азимбек Анаркулович пообщался–таки с журналистской братией и сообщил, что планирует улучшить дипотношения с Малайзией и привлечь инвестиции в Кыргызстан. Причем, по мнению политика, языковой вопрос здесь не главный.

- Необязательно знать язык. Самое главное, знаешь ли свой государственный язык и любишь ли Кыргызстан. Я смогу выучить 200 малайских слов, которых хватит для работы в посольстве, за один месяц, - заверил будущий дипломат.

Теперь, когда комитет ЖК одобрил кандидатуру Бекназарова, указ о его назначении должен издать президент.

Выторговал?

Общаясь с прессой, Азимбек Бекназаров заверил, что никаких торгов с властями относительно его назначения не было. Хотя еще в октябре текущего года, когда в СМИ появилась информация о его возможном назначении, политик озвучивал несколько иную версию. Тогда он, в общем–то, подтверждал, что должность посла ему предлагают, чтобы "успокоить".

- Да, отдельные советники президента могут сказать, что нужно меня куда–нибудь отправить, потому что я не успокоюсь. И я сам сказал президенту, что если он так хочет дать мне работу, то пусть назначит на должность в Кыргызстане с учетом моей профессии. Он сказал, что я не соглашусь на то, что он мне может предложить. Я не спрашивал, что это за должность, - заявлял тогда Бекназаров

Тогда же, в октябре, на пресс–конференции Азимбек Анаркулович подробно рассказал детали своих переговоров с властями на предмет получения им должности. Он заявлял, что ему предложили кресло посла в Азербайджане, посла в Турции, посла в Малайзии.

- На этой неделе встречаюсь с президентом Сооронбаем Жээнбековым, там все и решится... Во властную партию меня не берут, для оппозиции нет денег, - откровенничал Бекназаров.

Параллельно он дал понять, что сделает в случае неблагоприятного для него исхода переговоров: проведет народный курултай на площади с требованием пересмотреть... соглашение по Джерую.

Теперь, когда Азимбеку Бекназарову почти гарантированно светит должность чрезвычайного и полномочного, он пообещал, что "постарается отказаться от некоторых привычек из своей оппозиционной деятельности". И это, видимо, в текущей общественно–политической ситуации для кого–то дорогого стоит.

Если кто забыл, то Азимбек Бекназаров заслужил прозвище "бульдозер мартовской революции" не просто так.

Он начал активно заниматься политикой в 1996 году - тогда его избрали в ЖК. В 2001 году начал активно критиковать президента Аскара Акаева за незаконную передачу Китаю 125 тысяч гектаров территории Кыргызстана. В 2002 году Бекназарова арестовали, что спровоцировало массовые акции протеста. Во время разгона демонстрации в Аксы в защиту Бекназарова шесть человек были убиты и более 90 человек получили ранения. Его самого освободили под подписку о невыезде, однако уголовное дело против него не закрыли.

В 2005 году, когда прошли выборы в парламент, Бекназаров оказался одним из немногих оппозиционеров, переизбранных в Жогорку Кенеш. Однако результаты выборов оппозиция не признала. Акаев бежал из страны. А Бекназаров стал председателем Координационного совета народного единства, объединившего оппозиционные движения республики. Тогда–то он и получил прозвище "бульдозер мартовской революции".

Придя к власти, Бакиев назначил Бекназарова генеральным прокурором. Азимбек Анаркулович начал с места в карьер, объявив уголовное преследование Акаева, его семьи, а также чиновников предыдущего правительства. Но хотя он завел более сотни уголовных дел по фактам коррупции, никто из фигурантов этих дел не оказался в тюрьме.

Впрочем, быть по одну сторону с властью Бекназарову не понравилось, и очень скоро он снова ушел в оппозицию. Причем в отставку его отправили с формулировкой "за допущенные грубые нарушения законодательства".

Потом была революция 2010–го, и он стал вице–премьером Временного правительства и зачистил судебную систему, ликвидировав Конституционный суд. Затем вышел из него, чтобы участвовать в парламентских выборах.

Однако его партия не прошла в ЖК, и Бекназаров вновь ушел в глухую оппозицию. Весь 2013 год он третировал парламент, требуя от него денонсации соглашения по Кумтору, грозя депутатам митингами, а также роспуском парламента. Кстати, Бекназаров тогда даже заявил, что сотрудники аппарата президента (в тот момент им был Алмазбек Атамбаев) якобы предлагали ему любую должность за молчание.

В прошлом году Азимбек Бекназаров организовал курултай и выдвинул ряд требований президенту Сооронбаю Жээнбекову. Члены народного курултая во главе с Бекназаровым в последние годы призывают власти к конституционной реформе, предлагают изменить выборное законодательство и взять под государственный контроль разработку месторождений.

Не он первый

Представление на такой пост кандидатуры Азимбека Бекназарова, который был в первых рядах при обеих революциях в Кыргызстане, породило дискуссии относительно требований при назначении послов.

В экспертном сообществе считают, что подобные кадровые решения негативно сказываются на качестве работы всего МИД. Понятно, что, отправляя послами политиков с претензиями, власти пытаются снять социальное напряжение в стране. Хотя послы - это инструмент достижения экономических и политических целей страны за рубежом. Очевидно, что люди, назначенные на дипломатические должности по политическим причинам, вряд ли смогут делать свою работу на должном уровне.

О том, каковы дипломатические навыки Бекназарова, можно судить по следующим фактам. После революции 2010 года "бульдозер" позволял себе публичные выпады в адрес Казахстана и президента Нурсултана Назарбаева, заявляя, что "с самого начала установления новой власти Нурсултан Назарбаев так и не высказал открытой и ясной позиции в отношении Кыргызстана. Помог вывезти Курманбека Бакиева и замолк".

"Наезжал" Бекназаров и на США. Он пригрозил выдворить из республики Центр транзитных перевозок, если Великобритания не выдаст Максима Бакиева, не уточнив, как Штаты должны повлиять на английские власти. Затем досталось уже СНГ, ШОС и ОБСЕ. Первым - за то, что не помогли во время беспорядков на юге, а ОБСЕ, наоборот, за то, что попытались помочь.

В общем, в части тактичности и деликатности в международной риторике Бекназаров может, пожалуй, перещеголять даже Алмазбека Атамбаева, известного своей несдержанностью в высказываниях.

Впрочем, Бекназаров не первый непрофессионал, отправленный представлять нашу страну на международном уровне. Такая практика применялась и при прежних президентах. В Кыргызстане власти назначение на должность посла рассматривали как инструмент "избавления" от оппозиционных деятелей, резко выступающих против них, и отправляли их в "ссылку".

Например, Мирослава Ниязова, избранного депутатом ЖК и ведущего оппозиционную деятельность, Аскар Акаев назначил послом в Таджикистан. Апас Жумагулов, занимавший высокие государственные должности как при СССР, так и в независимом Кыргызстане, несколько лет представлял Кыргызстан в России. Посол Кыргызстана в Туркменистане Жаныш Рустембеков тоже известен общественности больше как депутат, губернатор и министр.

Также посольские должности получали соратники президентов. После прихода к власти Курманбека Бакиева в 2005 году за заслуги в революции несколько политиков были назначены послами. Мамбетжунус Абылов возглавил дипмиссию в Турции, а главный редактор газеты "Республика" Замира Сыдыкова, выступавшая резко против власти Акаева, поехала представлять Кыргызстан в США.

Другой оппозиционный журналист, Рина Приживойт, была назначена послом Кыргызстана в Австрии, Венгрии, Словакии и Чехии и постоянным представителем в международных организациях в Вене и ОБСЕ. Глава Союза журналистов Кубан Мамбеталиев стал послом в Великобритании и Северной Ирландии.

Привычку назначать журналистов послами унаследовал Алмазбек Атамбаев. Бывший владелец газеты "Супер Инфо" Кылычбек Султанов служил послом в Малайзии, работавший на зарубежные издания и бывший пресс–секретарь президента Кадыр Токтогулов - в США.

Что касается других послов, то ими были и теолог и экс–директор Госкомиссии по делам религий Абдулатиф Жумабаев, представлявший Кыргызстан в Саудовской Аравии, Египте и Южной Африке, и певец Ибрагим Жунусов, занимавший должность посла в Турции. При действующем президенте высокую должность, при полном отсутствии опыта дипломатической работы, неожиданно получил Эдиль Байсалов. Он возглавил представительство КР в Соединенном Королевстве Великобритании и Северной Ирландии, ровным счетом ничего для этого не делая.

Когда–то Байсалов работал в Национальном олимпийском комитете, руководстве НПО и в одной из швейцарских компаний. После апрельских событий возглавлял аппарат Временного правительства. В 2012 году исполнял обязанности министра социального развития. Все остальное время он занимался общественной деятельностью. В частности, в период предвыборной президентской гонки в 2017 году он активно критиковал власти.

Подобные назначения, наверное, имеют положительную сторону. Они, например, помогают простым людям понять, каковы истинные причины непримиримости отдельных оппозиционеров. Человек может годами строить из себя борца с политической коррупцией, а дадут ему высокую должность - и претензий к правящим кругам как ни бывало. Очевидно, что при таком раскладе будущие политические амбиции назначенца неоправданны - народ уже не поведется на того, кто продал свои идеалы за кресло.

Главный минус такой кадровой политики в МИД - из–за назначения непрофессионалов на ключевые позиции качество дипломатической службы год за годом деградирует. Что способны дать Кыргызстану послы уровня Азимбека Бекназарова? Великих дипломатических свершений, надо полагать, никто не ждет. Хочется, чтобы хоть просто не опозорили страну. Скандалов в диппредставительствах КР и без этого хватает.

Экс–послы Кыргызстана в Малайзии

Дипломатические отношения Кыргызстана и Малайзии начались в 1992 году, а в 1997 году там было открыто посольство Кыргызстана. За эти годы не раз высказывалась необходимость усилить торгово–экономические отношения с этой страной - одним из самых быстроразвивающихся государств Азии. В большинстве случаев послами в эту страну назначаются политики. Первым был Мамбетжунус Абылов, затем Равшан Джеенбеков, Турсунбай Бакир уулу, Кылычбек Султанов. Из дипломатов обязанности посла выполняли только Жээнбек Кулубаев и Аскар Бешимов. Примечательно, что большинство из названных политиков не дорабатывали до конца своего срока и уходили с должности по собственному желанию. Последний посол, владелец газеты "Супер Инфо" Кылычбек Султанов, ушел с должности в 2016 году. С тех пор место оставалось вакантным.

Автор: Анвар Ажиев