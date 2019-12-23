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В Бишкеке потерялся ребенок. Таксист помог его найти

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- Екатерина Улитина
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Бишкекский таксист сегодня ночью помог сотрудникам милиции найти пропавшего мальчика. Подробности рассказали в ГУВД Бишкека.

9-летний Иса потерялся недалеко от "подземки" рядом с ЦУМом в воскресенье 22 декабря, около 11.40 часов утра, где находился вместе с матерью. Она написала заявление в милицию с просьбой оказать помощь в поисках.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП УВД Свердловского района г.Бишкек.

В ходе ночных поисковых и розыскных мероприятий, примерно в 01:30 часов бишкекский таксист Т.С. обнаружил пропавшего мальчика на проспекте Чуй возле здания "Кыял" о чем сразу сообщил в милицию, после чего сотрудниками милиции несовершеннолетний был доставлен в УВД Ленинского района, где в целости сохранности передан родителям. В свою очередь родители горячо поблагодарили таксиста и сотрудников столичной милиции за оперативную и своевременную помощь.


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URL: https://www.vb.kg/384265
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропал ребенок, поиски
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