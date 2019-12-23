Лидеру "Ата Мекена" Омурбеку Текебаеву продлили домашний арест до 29 февраля следующего года. Такое решение принял сегодня Первомайский районный суд Бишкека.

Судья Айнура Сатарова мотивировала свое решение тем, что срок рассмотрения судебного разбирательства закончился и необходимо его продлить.

Также домашний арест продлили до 29 февраля и Дуйшенкулу Чотонову.

Напомним, летом этого года уголовное дело Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова было пересмотрено по вновь открывшимся обстоятельствам. 29 августа их отпустили под домашний арест.