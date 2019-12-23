Кыргызстан, Беларусь и Казахстан выступили против российского закона

Три страны ЕАЭС - Кыргызстан, Беларусь и Казахстан - раскритиковали недавно принятый в России закон о предустановке ее программного обеспечения на гаджеты. По мнению представителей этих государств, такие поправки в законодательство РФ могут препятствовать работе внутреннего рынка Союза, сообщает ведущее деловое издание страны "Ведомости".

Напомним, что 2 декабря текущего года президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, вступающий в силу с 1 июля 2020 года. В соответствии с документом на продающихся в России смартфонах, компьютерах и телевизорах с функцией смарт-ТВ должны быть изначально установлены отечественные приложения. За отказ от предустановки предусмотрены штрафы: от 100 тысяч до 500 тысяч рублей для индивидуальных предпринимателей и от 500 тысяч до одного миллиона рублей для юридических лиц.

"Ведомости" со ссылкой на протокол совещания по этому поводу в Евразийской экономической комиссии сообщают: представители трех упомянутых стран ЕАЭС заявили, что принятые Россией поправки во внутреннее законодательство противоречат договору о ЕАЭС, генеральному соглашению ВТО по торговле услугами и техническому регламенту таможенного союза. Отмечается, что такой закон может ограничить в России оборот технических товаров из других стран ЕАЭС и препятствовать работе внутреннего рынка.

Против этого закона в самой РФ уже выступили представители бизнеса. По сообщениям российских СМИ, Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники считает, что поправки негативно повлияют на отрасль и приведут к монополизации сферы российского софта.

В самой ЕЭК, по данным "Ведомостей", проинформировали, что Комиссия обобщает мнения участников Союза и анализирует риски для оборота этой категории товаров в России в связи с поправками в законодательстве. И после вынесет заключение о том, создает ли новая норма закона препятствия торговле.