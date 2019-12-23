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Молодежь объединилась против экстремизма

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Молодежь Кыргызстана, Казахстана и России выработала концепцию международного сотрудничества в вопросах противодействия экстремизму в России и странах Центральной Азии во время международной форсайт-сессии "Противодействие политическому экстремизму".

Обсуждали экстремизм во всех проявлениях, в том числе политический. По данным экспертных структур и правоохранительных органов, в странах евразийского пространства растёт число радикально-настроенных молодых людей, снижается средний возраст групп, подверженных влиянию экстремистских течений. При этом особую угрозу несёт именно политический экстремизм, способный радикализировать другие области общественной жизни, и придать политический окрас самым разным явлениям.

Любопытно, что встречи проходили в формате форсайт-площадок. И это важно, ведь при работе с молодыми всегда важно использовать что-то современное. На сегодняшний день форсайт – это наиболее эффективный метод, который применяется для формирования приоритетов в сфере экономики, науки, технологий и общества. В данном случае рассуждали как справиться экстремизмом, что есть сегодня, и во что это может вырасти завтра.

Модераторами площадок в уже традиционном составе выступили организаторы мероприятия – представители Центра геополитических исследований "Берлек-Единство": Артур Сулейманов (г. Уфа), Алексей Чекрыжов (г. Нур-Султан), Булат Мурзагалеев (г. Бишкек). Экспертный состав уфимского блока форсайт-сессии был представлен спикерами из Москвы и Екатеринбурга, а также местными политологами, историками и специалистами в области международных отношений.

Директор Центра "Берлек-Единство" Радик Мурзагалеев, открывая работу российской площадки форсайта, отметил что совместная работа помогает укрепить связи, а молодым специалистам предстоит сохранить эти профессиональные межгосударственные связи в будущем. А потому создание общего документа - это уже будущее: концепция сотрудничества не только нынешних студентов, но и последующих поколений молодежи.

Модератор Уфимской части проекта Артур Сулейманов рассказал, что приверженцы современных экстремистских движений в своей деятельности активно используют все возможности интернета и средств массовой информации, формируют целые команды по работе с масс-медиа. Их деятельность в интернет-пространстве приводит к ускоренному распространению радикальных идей среди молодых людей. Экстремисты продвигают свои взгляды, используя доступность виртуальных ресурсов. При этом они "играют" на особенных и в большинстве случаев позитивных качествах молодёжи, таких как: любознательность, максимализм.

О том как экстремизм рядится в прогрессивные одежды и незаметно даже для специалистов ломает устои государств и мира, рассказал аналитик екатеринбургского Экспертного клуба "Урал-Евразия" Вадим Рудаков. Отметив при этом, что "даже профессионалы ошибаются, специалисты могут споткнуться на собственных логических ошибках":

- Всегда и независимо от лозунгов важно помнить, что экстремизм характеризуется не обращением к справедливости, историческим корням или религиозными канонами, а попытками представить свои идеи инновационными и современными. Посыл экстремизма кроется в масштабном изменении общественного устройства: от экономических отношений до социально-политической основы государства. Однако здесь и кроется главная ошибка. Любые реформы, любые изменения не должны иметь насильственного начала, – считает эксперт.

О том что можно почерпнуть для практики из теорий системы общественных международных отношений со времен общественного договора Томаса Гоббса и о том умеют ли государства договариваться, говорил со студентами специалист Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова Андрей Горбунов. По его мнению, "ключевой аспект в противодействии политическому экстремизму в России и Центральной Азии – это формулирование роли публичной дипломатии и ее влияние на внутреннюю и внешнюю политику государств. Для стран СНГ особенно важно продвигать позитивную повестку и консолидировать наши общественные институты.

Интенсив-лекция научного сотрудника Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики Льва Сокольщика была посвящена мировым миграционным процессам в ракурсе экстремистских угроз. Он говорил о том, что нельзя превращать в монстров мигрантов, оказавшихся вне родины, нужно с ними активно работать и вовлекать в социальную жизнь:

- В молодёжной работе важно учитывать проблемы социальной изолированности рисковой группы мигрантов. Я имею в виду их отчуждённость и, как следствие, размытие жизненных целей и ориентиров. Иными словами, предрасположенность к деструктивному поведению характерна для молодёжи и для индивидов, оказавшихся в новой поликультурной среде. Но этот фактор не является безусловным, а значит с ним можно бороться – считает эксперт.

А поскольку молодые мигранты, в нашей ситуации в большей части отправляются искать работу в основном из стран Центральной Азии, России, то для сотрудничества нужно выработать общие подходы.

В столице Казахстана представители международного пула экспертов проводили тренинговые занятия для студентов Евразийского национального университета им. Л.Н. Гумилева и курсантов Костанайской Академии МВД РК. Модератор форсайт-сессии в г. Нур-Султан Алексей Чекрыжов напомнил, что "Зачастую деятельность участников политико-экстремистских течений перерастает в другие серьезные преступления, и порой – в массовые беспорядки. При этом самыми многочисленными участниками радикально-насильственных протестных акций в странах евразийского пространства являются молодые люди, которые не делят протесты на насильственные и ненасильственные. Для молодёжи имеет значение сама причастность к резонансным событиям. Эти факторы, в свою очередь, только усиливают риски распространения радикальных политических идей".

Независимый политолог и журналист из Алматы Замир Каражанов рассказал об исторических прецедентах преобразования политических движений в радикально-насильственные:

- По мнению специалистов, политические идеологии уступают место религиозным догматам. В основе последних лежит вера, в то время как первые требуют понимания и знаний. Но подобные обстоятельства не умаляют негативной роли политического экстремизма. Об этом говорит тот факт, что в России, в Казахстане и в других постсоветских странах экстремистскими организации признаются по решению судов, причем зачастую организации придерживаются не столько религиозных постулатов в своей деятельности, сколько политических, – говорит Замир Караджанов.

Директор Центра "Евразийский мониторинг" Алибек Тажибаев рассказал что согласно социсследованиям политический экстремизм не зависит от уровня религиозности или этнического состава страны:

- Объединенные данные наших социологических опросов среди студенческой молодёжи, экстремистские настроения далеко не всегда взаимосвязаны с уровнем религиозности или этническим составом государства. Это как раз и обусловлено распространением идей политического экстремизма. Данный негативный феномен возникает, как правило, в маргинальной среде и проявляется в пренебрежении, игнорировании общепринятых социальных норм и порядков, – рассказал исследователь.

Преподаватель кафедры мировой экономики и международных отношений Карагандинского экономического университета Гаухар Калиева рассказала о технологииях тимбилдинга, как одной из современных форм работы с молодежью. Студенты, эксперты в ходе занятий получили возможность визуализировать проблему политического экстремизма и графически изобразили потенциальные профилактические технологии. Позднее представители студенческих команд выступили с презентациями и защитой предложенных ими программ разрешения политических и социальных конфликтов перед остальными участниками мероприятия.

Участники третьей площадки форсайт-сессии в Бишкеке подробнее остановились на международных аспектах противодействия политическому экстремизму. Модераторами кыргызстанского блока проекта выступили заведующая кафедрой "Международные отношения и право" Дипломатической академии МИД Кыргызской Республики имени Дикамбаева Айнур Джоробекова и эксперт Центра "Берлек-Единство" Булат Мурзагалеев.

Айнур Джоробекова отметила, что форумные мероприятия позволяют консолидировать молодёжные группы, и при этом формируют обратную связь молодых людей с экспертным сообществом постсоветского пространства: По ее мнению, "Представители студенческой молодёжи выступают акторами будущего взаимодействия государств СНГ. Именно молодёжь, которая сегодня формирует свои профессиональные компетенции и имеет определенный багаж знаний о культурно-исторических, экономических и политических связях между Кыргызстаном, Россией, Казахстаном и другими странами, в будущем станет конкурентоспособной, высококвалифицированной силой общественной дипломатии. Этот инструментарий незаменим при решении общих проблем"

Представитель Центра "Берлек-Единство" Булат Мурзагалеев считает, что распространению политического экстремизма в России и странах Центральной Азии необходимо противопоставить инновационным методам, применение которых должно носить многовариантный характер. По этой причине так важно усилить акценты на образовательном компоненте, непрерывно повышать компетентность и навыки работы молодёжи наших стран с современными медиационными технологиями.

Профессор Дипломатической академии МИД КР Кубат Султанбеков рассказал, что в современном мире ускоренно меняются традиции, ценности, а вслед за ними и целые политические системы. Он рассказал, что "Существует такое понятие, как "мягкая угроза", к которому, по моему мнению, следует отнести и политический экстремизм. Дело в том, что зачастую проявлений политического экстремизма мы можем и не заметить. В таком виде это явление появилось только в прошлом веке, и до сих пор мы не располагаем исключительно эффективными механизмами решения этой проблемы. Однако интересным представляется использование международной инфраструктуры наших стран. К примеру, в 2017 г. в рамках ШОС была принята профильная Конвенция по противодействию экстремизму.

Член экспертного совета при Президенте Кыргызской Республики по укреплению национального единства и религиозной политике Денис Бердаков отметил, что открытостью общества в странах бывшего Советского Союза воспользовались деструктивные силы извне. "Среди факторов, влияющих на распространение экстремизма в современных политических системах России, Казахстана и Кыргызстана, можно назвать внешнее воздействие. Поскольку значительное влияние на молодёжный политический экстремизм оказала не только социально-политическая трансформация прошлых лет, установившая информационную открытость. Этим явлением воспользовались внешние силы, обеспечившие свободную циркуляцию политически-радикальных идей между постсоветской и зарубежной политизированной молодёжью".

Председатель правления Кыргызского совета по международным отношениям и безопасности Эдил Осмонбетов отметил парадокс того, что "радикально-политические идеологемы могут распространяться образованными людьми, которые не отдают себе отчета в серьёзности продвигаемых ими тезисов. Он отметил, что молодые люди должны научиться уважать чужое мнение. Независимо от того, согласны они с оппонентом, или нет, они должны понимать, что ожесточенный спор в крайних его формах ведет к радикализации. Ведь нередко радикально-политические взгляды представителей молодёжи зарождаются из излишне экспрессивных выступлений лидеров мнений. В этой связи нерадикальное и социально адекватное мировоззрение человека всегда строится на критическом мышлении".

Бишкекская площадка форсайт-сессии была насыщена интенсив-лекциями и тренингами экспертов-практиков, среди которых выступления руководителя направления "Международные отношения" Международного Университета Центральной Азии Анатолия Макарова; директора Центра анализа государственной политики КР Алмаза Тажыбая и других экспертов из столицы и регионов Республики. Студенты столичных вузов Кыргызстана со своей стороны отметили широчайший междисциплинарный ракурс анализа проблемы.

В итоге российская, казахстанская и кыргызстанская площадки форсайт-сессии объединились в формате видеоконференции. Эксперты и студенты поменялись ролями, и первые выступали уже в роли слушателей, а молодые люди представили собственные предложения в III главу "Противодействие политическому экстремизму" формируемой Концепции.

По мнению задействованных ученых из этих государств, студенческая молодёжь отлично справилась с поставленными задачами. Молодые люди проделали колоссальную совместную работу и сформировали общий для России, Казахстана и Кыргызстана модельный документ, который, с одной стороны, имеет международное значение в борьбе с транснациональной угрозой, а с другой – содержит предложения и самой молодёжи


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URL: https://www.vb.kg/384271
Теги:
Казахстан, молодежь, Россия, форум, экстремизм, сотрудничество, Кыргызстан
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