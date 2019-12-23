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В галерее "Аль-Хаят" открылась выставка "Каджисайский пленэр-2019"

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- Светлана Лаптева
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В Бишкеке в галерее Аль-Хаят открылась выставка "Каджисайский пленэр-2019", на которой были представлены работы, выполненные на пленэре в доме художника в Каджи-Сае.

Художники из Казахстана, Кыргызстана, России, Узбекистана во время творческой поездки вместе "выходили в космос иссыккульских пейзажей". При этом в любую погоду старались найти свою точку для написания. Когда нужно в дождь прятались под мостом либо под козырьками кафешек.

Как отмечают сами художники, в доме творчества Аль-Хаят создается особенно рабочая обстановка для художников самых разных направлений, поскольку питание и проживание в галерее берут на себя семья Акмановых. И мастера имеют возможность полностью погрузиться в творчество.


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URL: https://www.vb.kg/384273
Теги:
выставка, художник, Бишкек, Кыргызстан
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