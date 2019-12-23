Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в конфликте на границе

238  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы продолжают получать лечение трое пострадавших в результате инцидента 18 декабря в с. Кок-Таш, Баткенского района. Об этом сообщает Минздрав.

По данным медиков, общее состояние всех пострадавших удовлетворительное, они идут на поправку и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, один пострадавший (военнослужащий) был переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, сегодня планируется операция по удалению инородного тела. Состояние относительно удовлетворительное.

Двое пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Напоминаем, что 18 декабря 2019 года в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенскую областную объединенную больницу были госпитализированы 6 пострадавших.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384276
Теги:
граница, приграничные конфликты, Таджикистан, Кыргызстан, пострадавшие, Минздрав
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  