В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших в конфликте на границе

В отделении травматологии Баткенской областной объединенной больницы продолжают получать лечение трое пострадавших в результате инцидента 18 декабря в с. Кок-Таш, Баткенского района. Об этом сообщает Минздрав.

По данным медиков, общее состояние всех пострадавших удовлетворительное, они идут на поправку и получают всю необходимую медицинскую помощь.

Кроме того, один пострадавший (военнослужащий) был переведен в Бишкекский центр травматологии и ортопедии, сегодня планируется операция по удалению инородного тела. Состояние относительно удовлетворительное.

Двое пострадавших выписаны в удовлетворительном состоянии на амбулаторное лечение.

Напоминаем, что 18 декабря 2019 года в результате инцидента на кыргызско-таджикской границе в Баткенскую областную объединенную больницу были госпитализированы 6 пострадавших.