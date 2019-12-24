Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В Бишкеке проходит выставка советских елочных игрушек (фото)

195  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Выставка старых елочных игрушек –отличная энциклопедия сказок для детей и изучения истории для взрослых. Это понимаешь, когда оказываешься на выставке советских елочных игрушек в галерее "Аль-Хаят".

Любой кто заходит в галерею застывает от удивления – на высокой елке столько разных игрушек, в которых можно взрослым утонуть от счастья детских воспоминаний, а малышам в эмоциях.

Каждая игрушка той эпохи - особенная. Тряпичные Деды Морозы и снеговики из ваты и папье маше, клоуны и мишки с гармошками, расписанные вручную шары.

Любая елочка, наряженная вот так настоящими игрушками, целый ворох ассоциаций – сразу вспоминается добрые времена, когда все вместе шумно наряжают елку, режут ниточки, передают игрушки тому, кто на лестнице. И ах… шар летит вниз и разбивается… А все все равно смеются.

Собиратель елочных игрушек Тимур Акманов с почтением относится к каждому экземпляру. Как говорят родные, он на них дышать запрещает, но увлечение поддерживают.

- По елочным игрушкам можно изучать историю большой страны, которой уже нет. Даже в елочных игрушках можно было увидеть красоту нарядов разных народов. Тут вам и чукчи и украинцы, белорусы, туркмены, таджики. Казалось бы мелочь, но познавательно. Хочешь – не хочешь, а ребенок расспросит что за игрушка. Что-то запомнится. То же и со сказками – на елке можно найти, наверное, все сказки мира. Так что переходя от игрушки к игрушке можно было такие истории рассказывать и о дальних странах упомянуть – это же все для раннего развития малышей. Причем, над игрушками работали целые худсоветы, чтобы и красиво и эстетично и познавательно и не вредно с точки зрения безопасности (теперь экологичности). Целая индустрия елочно- игрушечного счастья. – рассказывает Акманов.

Интересно

В конце 50-х годов XX века в СССР была выпущена серия елочных игрушек "Чиполлино". Первоначально все игрушки выпускались на прищепках. Позднее появились игрушки с верхними держателями, и стали выпускаться отдельные персонажи из первоначального набора.

В гиде коллекционера елочных украшений под редакцией С.Н.Белоглазова (единственный в настоящее время каталог елочных украшений, выпущенных в СССР с 1900 до 1970 гг) игрушки данной серии выделены в отдельный раздел. Но, даже в каталоге нет некоторых игрушек из серии "Чиполлино". Видимо, в силу их редкости составители каталога не смогли найти владельцев этих игрушек для их каталогизации и включили названия игрушек только в Приложение к каталогу, в котором приведены примерные цены на игрушки.

Так же среди коллекционеров нет однозначного мнения о том, сколько игрушек входило в серию "Чиполлино". Это связано с тем, что игрушки данной серии выпускались в разной комплектации наборов и отдельными игрушками, игрушки имели разные типы креплений и производились на разных предприятиях с некоторыми вариациями. Кстати, барон Апельсин является единственной игрушкой из серии, которая не выпускалась на прищепке.

Наиболее известны игрушки серии "Чиполлино", выпущенные в Ленинграде в Артеле "Культигрушка" Ленгорпромсовета Ленгоргалхимпромсоюза. На коробке из под игрушек отчетливо видно оригинальное написание имени главного героя - ЧИПОЛЛИНО. Чиполлино (итал. Cipollino) - мальчик-луковка, пишется с двумя буквами "л". Хотя, каким-то образом, в обиходе в последнее время стало употребляться написание имени героя с двумя "п" - Чипполино. Даже в каталоге для коллекционеров елочных украшений название серии игрушек написано как Чипполино.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/384280
Теги:
выставка, Новый год, праздник, СССР, Бишкек, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...


Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  