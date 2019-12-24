В Бишкеке проходит выставка советских елочных игрушек (фото)

Выставка старых елочных игрушек –отличная энциклопедия сказок для детей и изучения истории для взрослых. Это понимаешь, когда оказываешься на выставке советских елочных игрушек в галерее "Аль-Хаят".

Любой кто заходит в галерею застывает от удивления – на высокой елке столько разных игрушек, в которых можно взрослым утонуть от счастья детских воспоминаний, а малышам в эмоциях.

Каждая игрушка той эпохи - особенная. Тряпичные Деды Морозы и снеговики из ваты и папье маше, клоуны и мишки с гармошками, расписанные вручную шары.

Любая елочка, наряженная вот так настоящими игрушками, целый ворох ассоциаций – сразу вспоминается добрые времена, когда все вместе шумно наряжают елку, режут ниточки, передают игрушки тому, кто на лестнице. И ах… шар летит вниз и разбивается… А все все равно смеются.

Собиратель елочных игрушек Тимур Акманов с почтением относится к каждому экземпляру. Как говорят родные, он на них дышать запрещает, но увлечение поддерживают.

- По елочным игрушкам можно изучать историю большой страны, которой уже нет. Даже в елочных игрушках можно было увидеть красоту нарядов разных народов. Тут вам и чукчи и украинцы, белорусы, туркмены, таджики. Казалось бы мелочь, но познавательно. Хочешь – не хочешь, а ребенок расспросит что за игрушка. Что-то запомнится. То же и со сказками – на елке можно найти, наверное, все сказки мира. Так что переходя от игрушки к игрушке можно было такие истории рассказывать и о дальних странах упомянуть – это же все для раннего развития малышей. Причем, над игрушками работали целые худсоветы, чтобы и красиво и эстетично и познавательно и не вредно с точки зрения безопасности (теперь экологичности). Целая индустрия елочно- игрушечного счастья. – рассказывает Акманов.

Интересно

В конце 50-х годов XX века в СССР была выпущена серия елочных игрушек "Чиполлино". Первоначально все игрушки выпускались на прищепках. Позднее появились игрушки с верхними держателями, и стали выпускаться отдельные персонажи из первоначального набора.

В гиде коллекционера елочных украшений под редакцией С.Н.Белоглазова (единственный в настоящее время каталог елочных украшений, выпущенных в СССР с 1900 до 1970 гг) игрушки данной серии выделены в отдельный раздел. Но, даже в каталоге нет некоторых игрушек из серии "Чиполлино". Видимо, в силу их редкости составители каталога не смогли найти владельцев этих игрушек для их каталогизации и включили названия игрушек только в Приложение к каталогу, в котором приведены примерные цены на игрушки.

Так же среди коллекционеров нет однозначного мнения о том, сколько игрушек входило в серию "Чиполлино". Это связано с тем, что игрушки данной серии выпускались в разной комплектации наборов и отдельными игрушками, игрушки имели разные типы креплений и производились на разных предприятиях с некоторыми вариациями. Кстати, барон Апельсин является единственной игрушкой из серии, которая не выпускалась на прищепке.

Наиболее известны игрушки серии "Чиполлино", выпущенные в Ленинграде в Артеле "Культигрушка" Ленгорпромсовета Ленгоргалхимпромсоюза. На коробке из под игрушек отчетливо видно оригинальное написание имени главного героя - ЧИПОЛЛИНО. Чиполлино (итал. Cipollino) - мальчик-луковка, пишется с двумя буквами "л". Хотя, каким-то образом, в обиходе в последнее время стало употребляться написание имени героя с двумя "п" - Чипполино. Даже в каталоге для коллекционеров елочных украшений название серии игрушек написано как Чипполино.