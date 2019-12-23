Кубанычбек Кулматов: Я не ожидал освобождения

Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов прокомментировал журналистам свое освобождение из зала суда. По его словам, он не ожидал такого поворота событий.

Тем не менее, бывший градоначальник не согласен с решением суда, который признал его виновным.

- Это решение суда является абсурдным, - отметил он.

Напомним, Кулматов и Ибраимов проходили подсудимыми по делу о коррупции. Кроме них на скамье подсудимых 12 человек. Всем вменяется обвинения в завышении объемов строительных работ при строительстве школы в жилмассиве Калыс Ордо. Кроме того, в ходе этого же процесса рассматривалось дело Албека Ибраимова о коррупции и растрате средств в ТНК "Дастан".

Гособвинение просило для Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова по 15 лет лишения свободы.