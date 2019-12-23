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Кубанычбек Кулматов: Я не ожидал освобождения

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- Бакыт Стамов
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Экс-мэр Бишкека Кубанычбек Кулматов прокомментировал журналистам свое освобождение из зала суда. По его словам, он не ожидал такого поворота событий.

Тем не менее, бывший градоначальник не согласен с решением суда, который признал его виновным.

- Это решение суда является абсурдным, - отметил он.

Напомним, Кулматов и Ибраимов проходили подсудимыми по делу о коррупции. Кроме них на скамье подсудимых 12 человек. Всем вменяется обвинения в завышении объемов строительных работ при строительстве школы в жилмассиве Калыс Ордо. Кроме того, в ходе этого же процесса рассматривалось дело Албека Ибраимова о коррупции и растрате средств в ТНК "Дастан".

Гособвинение просило для Кубанычбека Кулматова и Албека Ибраимова по 15 лет лишения свободы.


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URL: https://www.vb.kg/384281
Теги:
Кубанычбек Кулматов, Ленинский район, приговор, суд, Бишкек, Кыргызстан
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Комментарии
Айсулу
23.12.2019, 14:47

Конечно в курсе был, продолжает врать.

-1
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