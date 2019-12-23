Мужчина целовал и трогал пятилетнюю девочку. Он арестован на два месяца

В Джалал-Абадской области по подозрению в совершении развратных действий сексуального характера задержан 40-летний местный житель. Об этом VB.KG рассказали в УВД Джалал-Абадской области.

Родители девочки рассказали в милиции, что к ним домой пришел знакомый. Он начал целовать и трогать их пятилетнюю дочь. Девочка расплакалась, на шум прибежали родители.

В милиции отмечают, что мужчина в тот день был сильно пьян. По решению суда он арестован на два месяца. Ведется расследование, назначено проведение экспертиз.