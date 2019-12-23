Нацэнергохолдинг планирует своими силами построить Кара-Кульскую ГЭС

Национальный энергетический холдинг планирует своими силами начать строительство Кара-Кульской ГЭС. Об этом заявил председатель правления Национального энергохолдинга Айтмамат Назаров во время торжественной церемонии, приуроченной 85-летию энергосистемы и Дню энергетика КР.

"Будет продолжен поиск инвесторов к строительству Камбаратинской ГЭС – 1, Верхне-Нарынского каскада ГЭС и ТЭЦ-2 города Бишкек. Мы также намерены своими усилиями начать строительство Кара-Кульской ГЭС. Экспорт электроэнергии по проекту CASA-1000 обеспечат именно эти ГЭС", - сказал глава Нацэнергохолдинга.

По его словам, к 2023 году завершатся реконструкция Токтогульской, Уч-Курганской, Ат-Башинской ГЭС. Будет введен в эксплуатацию второй агрегат Камбаратинской ГЭС-2, заработает проект CASA-1000. Ожидается, что эти и другие проекты завершатся к 2024 году.

Кроме того, Айтмамат Назаров подчеркнул, что со дня назначения на эту должность прошло шесть месяцев. За это время из 9 дочерних обществ Национального энергохолдинга сменились руководители шести энергокомпаний.

Сегодня перед руководителями энергокомпаний стоят четыре проблемы, которые требуют решений:

"Первое – это изношенность основных ресурсов энергетики. Этот показатель составляется примерно 70 процентов. Второе. Кредиты отрасли, которые составляют 103 млрд сомов и к 2024 году дойдут до 145 млрд сомов. Третье. Снижение резерва мощности. Другими словами: увеличение потребления по сравнению с выработкой электроэнергии. В этом случае возникает необходимость импорта. Четвертое. Непрозрачность финансовых потоков, вопросы коррупции", - сказал Айтмамат Назаров.

Айтмамат Назаров также отметил, что путем оптимизации расходов удалось сократить бюджет Национального энергохолдинга на 2 млрд сомов. Планируется сокращение штатной численности энергокомпаний, сэкономленные средства будут направлены на увеличение заработных плат сотрудников энергетических компаний.

"За всеми достижениями энергетиков страны стоит накопленный опыт многих поколений энергетиков, инженеров, строителей, проектировщиков и ученых - всех, кто создавал и развивал энергетику Кыргызстана.

Я уверен, что в ближайшем будущем, совместными усилиями мы добьемся перемен, которые обеспечат стабильную и эффективную работу энергетической системы во благо нашего народа", - подчеркнул Айтмамат Назаров.

В ходе торжественного мероприятия отличившиеся сотрудники энергокомпаний были награждены ведомственными наградами, также им были присвоены почетное звание "Заслуженный энергетик СНГ" и почетная грамота энергетического совета СНГ.