Откурбек Джамшитов встретился со своим коллегой из ОАЭ

Генеральный прокурор КР Откурбек Джамшитов в период с 16 по 20 декабря 2019 года принял участие в 8-й Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции, которая состоялась в г. Абу-Даби Объединенных Арабских Эмиратов. Об сообщает пресс-служба ГП КР.

По данным ведомства, участниками конференции были обсуждены вопросы по противодействию коррупции, повышения эффективности международного сотрудничества, в частности по оказанию взаимной правовой помощи по уголовным делам между государствами-участниками Конвенции ООН против коррупции, возвращение преступных активов, профилактика и техническая помощь в данной сфере.

"В рамках данного визита состоялась двусторонняя встреча Генерального прокурора Кыргызской Республики Откурбека Джамшитова с Генеральным прокурором ОАЭ господином Аль-Шамси. В ходе встречи были затронуты вопросы дальнейшего укрепления межведомственного сотрудничества в рамках деятельности органов прокуратур двух государств в борьбе с преступностью.

Кроме того, на полях 8-й Конференции государств-участников Конвенции ООН против коррупции проведена двусторонняя встреча между Джамшитовым и Исполнительным директором Управления ООН по наркотикам и преступности – Заместителем Генерального секретаря ООН Ю. Федотовым. Во время встречи Генеральным прокурором КР было отмечено следующее, что предотвращение коррупции – является одним из главных направлений государственной политики Кыргызской Республики.

"Кыргызская Республика придает важное значение работе конференции в рамках Конвенции ООН против коррупции, поскольку считает это важнейшей площадкой по обмену информацией и опытом в сфере противодействия коррупции и транснациональным его элементам. Данная площадка также позволяет обсудить проблемные вопросы по международному сотрудничеству, провести обмен мнениями и выработать рекомендации для улучшения сотрудничества, как на многостороннем формате, так и на двустороннем. Кыргызская Республика, являясь активным участником Конвенции ООН против коррупции, продолжает последовательную работу по имплементации международных стандартов и конвенционных норм в свое национальное законодательство", - отметил он.

Напомним, конференция Конвенции ООН против коррупции на уровне руководителей центральных органов по ее реализации проводиться один раз в два года.

В настоящее время Кыргызская Республики проходит мониторинг по второму циклу механизма обзора Конвенции ООН против коррупции со стороны экспертов из Японии и Сантоме-Принсипи.