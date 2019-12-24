Из детского дома - в нищету

Сотни выпускников детских домов не получают положенные им ежемесячные социальные пособия. Когда они покидают стены казенных учреждений, остаются наедине со своими проблемами, без копейки в кармане. Как им жить? Вернее, как выживать?

Звонят, плачут

Недавно на своей странице в социальной сети "Фейсбук" руководитель общественного фонда "Наш голос" Айнура Ормонова опубликовала отчаянное обращение: "Злость, гнев, отчаяние, слезы. Зла на себя, что могу помочь не всем, на правительство, которое только обещает, на родителей, которые оставили своих детей. Каждый год, как наступают холода, ко мне приходят выпускники детских домов. Среди них совсем еще дети... Голодные, больные, раздетые. За вчерашний и сегодняшний день одели, накормили 13 выпускников. Среди них парень, которому полгода назад делали операцию, работает в холодном помещении, моет бутылки в холодной воде, денег хватает только на аренду комнаты. Выпускница, тоже одетая не по холодам, живет впроголодь, денег хватает только на оплату квартиры. На мой вопрос: "Может, официанткой устроишься, все–таки в тепле и сыта будешь?" - говорит, что не берут, лицом не вышла. Привезли выпускника, не ужился с тетей, это из тех, кого воссоединили с "семьей". Звонят, пишут, приходят, плачут. Я в отчаянии... Слезы... Села поесть, не могу - предо мной ОНИ. А я не в силах помочь... Что должно произойти, чтобы на них не просто обратили внимание, а была реальная государственная поддержка? Что?".

Организация Айнуры Ормоновой уже много лет занимается социальной поддержкой выпускников детских домов и интернатов. У фонда есть социальный дом для девушек, куда принимают выпускниц детских домов и интернатов из разных уголков страны. В прошлом году открыли такой же дом и для парней. Но понятно, что вместить всех нуждающихся в два небольших социальных дома невозможно. А тех, кто остался без крыши над головой, без денег на существование и без какой–либо поддержки, - сотни. Кто им поможет? Этот вопрос мучает Айнуру много лет. И она стучит в двери высоких кабинетов. Ее принимают, слушают, но все остается по–прежнему.

В одном из правительственных положений говорится, что для таких молодых людей должны быть открыты личные депозитные накопительные счета до достижения ими 18 лет, для перечисления пенсий, пособий и других выплат.

Кстати, назначаются эти выплаты по заявлению либо самих юношей и девушек, либо их законных представителей. Ежемесячные социальные пособия назначаются с момента обращения. Причем, согласно законодательству, если ребенок (либо руководитель социального учреждения) обратится за пособием через 1 или 2 года, после того, как оказался в детском доме, он не может претендовать на него за пропущенные годы. А после достижения воспитанниками детских домов 16 лет они теряют право на него претендовать. Поэтому, чем быстрее будет открыт спецсчет на имя воспитанника, тем больше денег он получит после выхода из детского дома.

За год (именно такой срок они могут жить в доме) счастливчикам, которые попали в социальные дома фонда "Наш голос", удается круто изменить свою жизнь. Историй успеха множество. Мальчишки и девчонки учатся всему тому, что недополучили в детских домах. Ведут хозяйство, обучаются на различных курсах, выбирают будущие профессии. Кто–то поступает в университеты, кто–то в техникумы. С недавних пор у фонда свой салон красоты. Девчонки, выучившиеся на парикмахеров и мастеров ногтевого сервиса, работают там. На свой кусок хлеба всегда сумеют заработать. Кто–то уже создал свои семьи, а несколько человек учатся в КНУ, другие - будущие врачи, учатся в медакадемии. А несколько парней занимаются в художественном училище имени Чуйкова. Вот такие таланты! И это все за один год, тот самый, когда они не остались одни, им помогли, их поддержали.

Без счетов!

В июне этого года была создана неформальная сеть в составе 18 неправительственных организаций, работающих в сфере защиты прав детей. В течение месяца был проведен мониторинг 14 детских учреждений Чуйской, Иссык–Кульской областей, города Оша. Стояла задача выяснить, кому из детей, находящихся там, положены ежемесячные социальные пособия и получают ли они их.

Результаты неутешительные - из 660 детей только около ста имели открытые банковские депозитные счета. Остальные пособия не получают. Многие даже не знают, что имеют право на такой счет. Например, в Панфиловской школе–интернате проживает 241 подросток и только на пятерых из них открыты счета. В Чуйской школе–интернате без счетов остаются 113 детей из 125. Цифры шокируют, точнее, шокирует беспредел в отношении прав детей. Все знают об этом, и мало кто пытается исправить. Как нам объяснили, основные причины не назначения пособий - неполный пакет документов ребенка. Часто отсутствуют свидетельства о смерти родителей, лишении родительских прав. Невозможно порой установить обоих родителей, или в свидетельстве о рождении в графе отец стоит прочерк. Невозможно установить и местоположение родителей или одного из них, когда нет нужных документов. Мать отбывает наказание в местах лишения свободы, например, отец не известен. Или же мать проходит лечение в психиатрической клинике, отец умер, но свидетельства о смерти у ребенка, разумеется, нет.

- По средним подсчетам, пока ребенок находится в детском доме, например, в течение 7 лет, на его счете накопилась бы сумма в 480 тысяч сомов. На эти деньги он мог бы в первый год снять квартиру, поступить в университет. Неплохо, правда? Но ребята, как правило, даже не знают, что такое возможно. Им об этом никто не говорил, - продолжает Айнура Ормонова.

Она также отмечает, что половина ответственности за это возложена на плечи руководителей детских домов и интернатов. Но это совсем непросто. Например, директор одного республиканского детского дома в течение двух лет не может получить свидетельство о смерти отца своего воспитанника. Ребенку уже 17 лет, по детским домам он кочует последние 5 лет. За это время на его счете могла бы собраться приличная сумма. А на следующий год он покинет детский дом и останется один, без денег. Что ему делать?

Еще один случай - мать воспитанника детдома лежит в психиатрической больнице, а отец находится в местах лишения свободы. Родители недееспособные. Но ребенок тоже не получает пособия, хотя по сути эти деньги - его шанс на достойную жизнь после выпуска из учреждения. Но в законодательстве не прописано, какой статус можно присвоить ребенку в таком случае. Ведь родители у него все–таки есть.

Да, есть отдельные случаи, когда выпускники все–таки получали земельные участки или же квартиры, но это единичные случаи, не решающие проблему в целом.

Скоро рабочей группой будет проведен мониторинг во всех детских домах и интернатах республики, там тоже проверят, есть ли у детей счета. А в тех, которые уже прошли проверку, будут следить, чтобы недочеты устранили и ребятам начали начислять положенные им средства.

Необходимое положение

- Еще в 2014 году наш фонд и фонд "Оэйсис" совместно с Министерством труда и социального развития разработал положение о постинтернатном сопровождении выпускников детских домов и интернатов. С тех пор его ни разу не пытались продвинуть, никак не поддержали. Главное оправдание - нехватка средств на реализацию. Сейчас этот документ будем продвигать в очередной раз. Если его примут и он наконец–то заработает, то многие существующие проблемы удастся решить, - говорит Айнура Ормонова. - Это была бы уже комплексная работа всех государственных структур, а мы, НПО, оказывали бы им помощь.

мнение

Заместитель министра труда и социального развития Ализа Солтонбекова уверена, что выпускник интернатного учреждения нуждается в сопровождении как минимум до 25 лет. В Кодексе о детях такая норма показана только до 18 лет. Солтонбекова говорит, что необходима единая база данных детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Пока такая база создается, существуют лишь отдельные данные различных ведомств, и цифры в них разнятся.

В законе прописано, что жильем выпускника детского дома или интерната должны обеспечить местные власти. Но ребенок, вышедший из интерната, не знает, куда ему идти, где жить. Органы местного самоуправления часто тоже отказываются помочь, потому что у них на территории только из одного интерната такое количество детей, что обеспечить всех жильем просто невозможно.